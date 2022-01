Portonazo en La Cisterna: Carabineros detuvo a sujeto vinculado a robo de automóvil

Durante la noche de este martes, Carabineros informó de la detención de una persona vinculada al robo de un vehículo en La Cisterna, bajo la modalidad del portonazo, que luego fue encontrado en Independencia gracias a la ayuda de una auditora de ADN.

La mujer se contactó con nuestra radio y detalló que su marido había visto un automóvil de similares características, sin patente. Recordemos que Jorge Cerda, el dueño, vendería el vehículo para costear la operación de cadera de su esposa.

Finalmente, gracias a los antecedentes proporcionados por la testigo y los respectivos peritajes, personal de la SIP de Carabineros dio con el paradero del sospechoso del robo.

Además de la evidencia en las cámaras de seguridad, en su domicilio se encontraron dos juegos de llaves: uno perteneciente al automóvil de Cerda, y otro que también tenía encargo por robo.

Dicha especie se encontró en las cercanías de la casa, por lo que el sujeto fue detenido. Se espera que este miércoles se realice la audiencia de control de detención del sospechoso.

Un final feliz

Respecto del aviso que recibió de la auditora de ADN, Jorge Cerda expresó que “ella me entregó la información. Me llamó por teléfono para corroborar los datos y me vine en vehículo para acá. La auditora nos dio la descripción de dónde estaba el vehículo. Partimos para acá y gracias a dios, está intacto”.

“Muchas gracias a toda la gente, los auditores, que dieron el aviso del vehículo. A nadie le deseo que le roben sus cosas materiales, porque cuesta tenerlo. Más todavía cuando es por temas de salud”, finalizó Cerda.