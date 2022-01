“También me pasó y por eso quise ayudar a la familia”: auditora de ADN encontró auto robado en portonazo en La Cisterna

Luego que ADN informara de un portonazo ocurrido la tarde del lunes en la comuna de La Cisterna, auditores tomaron contacto con la estación y gracias a su generosa ayuda, pudieron dar con el vehículo robado.

La víctima, Jorge Cerda, de 51 años, lavaba su auto, un Subaru Legacy del año 2012, para venderlo a fin de costear una operación de cadera a la que se tiene que someter su esposa, cuando cuatro sujetos armados llegaron, lo intimidaron y lo robaron.

La noticia fue informada en ADN Hoy, con las implicancias que significó para esta familia (pues Cerda también se encuentra cesante). Luego de eso, una atenta auditora tomó contacto con la Radio ADN, pues su marido había visto ese modelo de auto, sin la patente, afuera de su oficina de trabajo en la calle Primavera con Tacora, en la comuna de Conchalí, al límite con Independencia.

“Ella me entregó la información. Me llamó por teléfono para corroborar los datos y me vine en vehículo para acá. La auditora nos dio la descripción de dónde estaba el vehículo. Partimos para acá y gracias a dios, está intacto. Muchas gracias a toda la gente, los auditores, que dieron el aviso del vehículo. A nadie le deseo que le roben sus cosas materiales, porque cuesta tenerlo. Más todavía cuando es por temas de salud”, resumió Jorge Cerda.

La auditora, quien prefirió mantener su identidad en reserva, también entregó un mensaje en esta historia con final feliz: “No saben cuánto me alegra haber podido ayudar. Es súper frustrante que a uno le roben el auto. También me pasó y por eso quise ayudar a la familia, contactarme con ellos. Gracias por estarlos acompañando y conteniendo”.