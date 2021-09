Convencional Tiare Aguilera descartó presunto episodio de violencia intrafamiliar y denunció agresión de carabinero

Durante esta jornada, Carabineros detuvo a Tiare Aguilera, convencional electa por escaños reservados del pueblo Rapa Nui, por un presunto episodio de violencia intrafamiliar.

Tras ser dejada en libertad durante la mañana, la constituyente se refirió al hecho mediante sus redes sociales, negando las acusaciones y denunció una agresión por parte de un funcionario policial.

“Luego de una discusión verbal con mi pareja en nuestro departamento, él sale a caminar. Jamás hubo golpes o agresiones físicas“, señaló, agregando que una vez afuera, se le cerró la puerta de entrada.

Respecto al daño de una mampara del edificio, Aguilera sostuvo que esto sucedió “en la desesperación de tratar de entrar porque mi hijo de 4 años estaba solo durmiendo en su pieza”.

Al verse impedida de ingresar, la constituyente se dirigió a su vehículo en busca de llaves o de algún cargador de celular, momento en el cual Carabineros llegó hasta el lugar y la detuvo. “En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo“.

Fue en este contexto donde, según Tiare Aguilera, un funcionario policial la habría agredido, ahorcándola mientras era esposada. “Luego de un forcejeo al no dejarme subir, me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello, ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo“, indicó.0

“En la comisaría siguieron las burlas y los malos tratos (…) Es importante dejar en claro que en la constatación de lesiones realizada en el centro de urgencia de Ñuñoa, indica únicamente lesiones en la piel del cuello producto del ahorcamiento“, añadió.

Finalmente, la convencional lamentó la “distorsión de los hechos ocurridos”, afirmando que ningún ciudadano “merece ser tratado así por los funcionarios que supuestamente debieran protegernos”.

Recordemos que el general Jean Camus, Jefe de la zona Santiago Este, manifestó que por esta acusación de agresión por parte de un funcionario, se inició un sumario administrativo.