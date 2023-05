Bierfest Santiago regresa con fuerza: ¡No te pierdas el último espectáculo al aire libre de Chancho en Piedra!

El próximo 20 mayo se va a realizar la 14° edición del evento cervecero con mayor tradición en la Región Metropolitana.

Si bien el plato fuerte del Bierfest son sus expositores de cervezas, este año habrá varias novedades. Ello, ya que Chancho en Piedra dará su último show en vivo en este evento, tras su anuncio de “receso indefinido” luego de casi tres décadas.

Como todos los años, el Bierfest se va a realizar en el Parque Padre Hurtado de la comuna de La Reina. Su horario va desde las 12:00. hasta las 23:00 horas.

Ricardo Price, Cofundador de Bierfest, afirmó que “queremos invitar a todos quienes disfrutan de la buena música, comida y cerveza, que vengan al parque a pasar un buen momento de entretención en familia o con amigos, sobre todo pensando en que es la última presentación de Chancho en Piedra en un espacio abierto, sin duda, será una excelente oportunidad de verlos tocar en vivo y recordar su nutrido setlist”.

Además de Chancho en Piedra, como parte de la cartelera musical estarán las bandas nacionales Gufi, Los Mox, Frank’s White Canvas, Revive Soda (banda tributo a Soda Stereo), The Beast (banda tributo a Iron Maiden) y Nobody (Rage Against The Machine).

Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta por medio del sistema Ticketplus.cl.