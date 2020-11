“Se mantienen corruptos”: The Weeknd arremetió contra los Grammy tras no ser nominado

El anuncio de los nominados a los Premios Grammy 2021 causó revuelo en redes sociales, principalmente en los fanáticos de The Weeknd, ya que no lo nominaron.

A través de Twitter e Instagram, los fanáticos del intérprete de “In your eyes” arremetieron contra la Academia, dado que encuentran insólito que After Hours no esté nominado a “Álbum del Año”.

Esta controversia también fue abordada por The Weeknd, quien a través de sus redes sociales, se lanzó contra los Grammy, acusándolos de corrupción.

“Los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, mis fans y la industria transparencia”, escribió Abel Tesfaye.

Tras su acusación, el canadiense recibió apoyo de varios artistas internacionales, tales como Cali y El Dandee, Luke Holland, el brasileño Mc Lan y Pharrell Williams, entre otros.

No olvidemos que After Hours se ha mantenido en los primeros puestos de las listas de ventas en el mundo, además de haber sido reconocido como el “Disco del año” en los American Music Awards 2020, donde también ganó como “Mejor artista masculino de soul/R&B” y “Mejor canción soul/R&B” por “Heartless”.