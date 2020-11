Desde Beyoncé a BTS y Bad Bunny: Estos son todos los artistas nominados a los Grammy

Este martes 24 de noviembre, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reveló el listado completo de artistas que competirán por lo mejor de la música en el último año.

A través de una ceremonia virtual, varios artistas de la música anunciaron a los nominados, tales como Dua Lipa, Mickey Guyton, Imogen Heap, Sharon Osbourne, Megan Thee Stallion, entre otros.

Dentro de los nominadas y nominados encontramos a artistas como BTS, Bad Bunny, Justin Bieber y Lady Gaga, entre muchos otros.

Quien también está nominada a esta importante premiación musical es Cami, una de las artistas nacionales más importantes del último tiempo, quien compite en la categoría “Álbum Latino Rock o Alternativo” con Monstruo.

Recordemos que los Grammy premian lo mejor de la música sacada en el último año y a aquellos artistas que han contribuido al mundo de la canción.

El evento se realizará el próximo 31 de enero.

Nominados a los Grammy 2021

Álbum del Año

Jhene Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – DJesse Vol. 3

Haim – Women IN MUSIC PT. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore

Grabación del Año

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby feat. Roddy Rich – Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage (remix)

Canción del Año

Beyoncé – Black Parade

Roddy Rich – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R – I Can’t Breathe

JP Saxe feat. Julia Michaels – If The World Was Ending

Mejor Artista Nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Canción Pop Solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

Canción Pop Dúo/Banda

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un día (One Day)

Justin Bieber feat. Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

Lady Gaga feat. Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift feat. Bon Iver – Exile

Álbum Pop

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Álbum Rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Porter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound & Fury

Tame Impala – The New Abnormal

Canción Rock

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost In Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard- Stay High

Interpretación Rock

Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

Haim – The Steps

Stay High – Brittany Howard

Grace Porter – Daylight

Álbum Alternativo

Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jaime

Tame Impala – The Slow Rush

Video Musical

Beyoncé – Brown Skin Girl

Future feat. Drake – Life is Good

Anderson .Paak – Lockdown

Harry Styles – Adore You

Woodkid – Golitah

Album Latino Pop o Urbano

Bad Buny – YHLQMDLG

Camilo – Por Primera Vez

Kany Garcia – Mesa Para Dos

Ricky Martin – Pausa

Debi Nova – 3:33

Álbum Latino Rock o Alternativo

BajoFondo – Aura

Cami – Monstruo

Cultura Profética – Sobrevolando

Fito Páez – La Conquista del Espacio

Lido Pimienta – Miss Colombia

Revisa todas las nominaciones en la página oficial de los Grammy