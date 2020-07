Roberto Bravo homenajeará a Morricone: “Si una música no genera emoción, a mí no me atrae mucho”

El fallecimiento del compositor italiano Ennio Morricone, el pasado 6 de julio, fue lamentado en todo el mundo. Desde el primer ministro de su país, Giuseppe Conte, hasta el grupo Metallica.

En nuestro país las muestras de afecto por el maestro de las bandas sonoras no se quedaron atrás y el pianista Roberto Bravo, que suele incluir los temas de “Cinema Paradiso” y “La misión” en su repertorio, lo homenajeará con un concierto.

“Si una música no genera emoción a mí no me atrae mucho. Por eso que no me gusta mucho la música contemporánea. Prefiero la música docta. Pero la música de cine es la que va a permanecer en la memoria colectiva”, dijo Bravo a ADN.

La presentación incluirá una selección de las composiciones para películas de Morricone y se realizará desde la casa del pianista nacional. El público podrá seguirlo este sábado 11 de julio a las 19 horas en la página web de la Corporación Cultural de Las Condes.

“Un tema como “Cinema Paradiso” toca el corazón y los sentimientos inmediatamente. Sobre todo si has visto la película pero si no, igual por su belleza te llega inmediatamente”, aseguró Bravo.