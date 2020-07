Metallica lamenta la muerte de Ennio Morricone: “Gracias por crear el ambiente para todos nuestros conciertos”

La influencia de Ennio Morricone trasciende al arte del cine. La música popular también tiene huellas del legado del compositor italiano, fallecido a los 91 años, y bandas como Metallica han masificado sus creaciones.

El grupo de San Francisco usa The Ectasy of Gold como introducción de sus conciertos desde la década de 1980, e incluso entregado versiones en vivo del tema.

La composición, perteneciente a la banda sonora de El bueno, el malo y el feo, aparece el disco sinfónico S&M de Metallica.

Otra versión es parte del álbum tributo We All Love Enio Morricone.

Por eso, el grupo estadounidense ocupó su cuenta de Twitter para entregar sus condolencias por el deceso de Morricone. “Tu carrera fue legendaria, tus composiciones son eternas. Gracias por crear el ambiente para todos nuestros conciertos desde 1983″.

R.I.P. Ennio Morricone

Your career was legendary, your compositions were timeless. Thank you for setting the mood for so many of our shows since 1983. pic.twitter.com/ac1QZ9QLPs

— Metallica (@Metallica) July 6, 2020