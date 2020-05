Jorge González elogió a Denise Rosenthal por su último lanzamiento

View this post on Instagram

Aquí estoy instalada haciendo promos y luchando con el internecz 🤣🤷🏽‍♀️ Gracias a tod@s por sus mensajes, por el recibimiento de #AmorDeMadre , y por su cariño. Es una canción muy especial para mi, y estoy feliz de compartir con uds pedacitos de mi corazón. Mañana, estaré haciendo un live de preguntas y respuestas, váyanse al video y comenten haciendo las preguntas que quieran que responda ❤️🌹🙌🏽 Puede ser todo aquello que siempre quisieron preguntarme jeje. Estén atentos a la info, y a la hora, para que nos conectemos hehe. Pregúntenme mucho, y haga preguntas curiosas o no tanto para que su pregunta sea elegida 🤣❤️🙌🏽🌹. Les quiere, la Deni