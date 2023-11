Este lunes el mundo del wrestling y en particular el de la WWE se vio remecido por una noticia protagonizada por una de sus figuras históricas.

Tammy Sytch o Sunny, la legendaria luchadora de la famosa marca, fue condenada a 17 años de prisión luego de un complejo episodio vivido en 2022.

En concreto, la mujer deberá cumplir la sentencia tras un accidente automovilístico que acabó con la vida de un adulto mayor de 75 años.

La sentencia llega luego de estar encerrada desde mayo del año pasado y tras enfrentar ocho cargos en su contra. Es más, tras aquel episodio en Florida, ella misma se declaró culpable de conducir bajo la influencia del alcohol.

Y si en un principio se había declarado inocente, de todas formas la mujer arriesgaba una pena de hasta 25 años tras el acuerdo de culpabilidad. Ahora, tras la condena también deberá pasar ocho años en libertad condicional y no podrá volver a conducir.

Happening Now: former WWE star & Hall of Famer Tammy Sytch is in court for sentencing. She pleaded no contest for a 2022 fatal crash where police say she was driving drunk. She faces up to 25 years in prison. @news6wkmg pic.twitter.com/lat4ZuSUZ8

— Molly Reed (@Mollyreednews) November 27, 2023