CM Punk vuelve a WWE tras casi 10 años durante Survivor Series

Con broche de oro terminó una nueva edición de Survivor Series, puesto que la superestrella CM Punk regresó a WWE tras casi 10 años.

El evento no decepcionó y tuvo emociones durante gran parte del mismo, donde la lucha entre el Team RAW y el Team SmackDown se robó todas las miradas.

Esto porque el evento principal contaba con el condimento que Randy Orton regresaría a los encordados luego de una dura lesión que lo tuvo cerca de un año y medio fuera de competición.

“The Viper” fue el último miembro del Team RAW, compuesto por Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso y Sami Zayn, en ingresar al doble ring de la estipulación WarGames.

Tras un increíble recibimiento y una RKO que quedará en la historia, el Team RAW obtuvo la victoria, lo cual fue celebrado por el público. Sin embargo, las sorpresas no acabaron ahí.

CM Punk regresa

Cuando parecía que el evento concluía, Cult Of Personality, de Living Colour, sonó de nuevo ante la incredulidad del Allstate Arena de Rosemont, Illinois, ya que CM Punk regresó a casi 10 años de su abrupta salida de WWE en 2014.

El denominado “The Best in the World” hizo que el recinto se viniera abajo entre gritos y vítores de los asistentes, quienes no parecían creer lo que estaba ocurriendo.

Su salida se dio a finales de 2014, cuando por problemas creativos, el luchador de Chicago decidió dejar la empresa tras el Royal Rumble de aquel año.

De ahí en más, CM Punk deambuló entre UFC, donde no tuvo un buen paso, y All Elite Wrestling (AEW), donde generó diversas polémicas y peleas en la interna, lo cual terminó con su despido.

Las redes sociales explotaron ante el regreso de “The Best in the World”, y a continuación te dejamos los mejores comentarios.

Triple H trajo de vuelta a Randy Orton y CM PUNK en un lapso de 15 minutos.pic.twitter.com/a0xQDF7z8F — El Tony (8-3) ⚒ (@ALifeOfTony) November 26, 2023

Y un día, después de 9 largos años, CM Punk volvió a la WWE. No es una broma, no es un videojuego, no es un simulacro. Realmente sucedió. Directo al corazón de una generación entera. JUSTO EN LA INFANCIA. pic.twitter.com/YZmlMsfRFv — Invictos (@InvictosSomos) November 26, 2023

Cm Punk y Randy Orton regresando a WWE el mismo día Viva el wrestling. #SurvivorSeries pic.twitter.com/T5UIYtovH4 — ED (@TheED7_) November 26, 2023