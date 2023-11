Leonardo Farkas ofrece millonario monto para arreglar Juan Pinto Durán tras duras críticas de Alexis Sánchez

Tras el amargo empate sin goles ante Paraguay, el panorama de La Roja asoma como desalentador luego de la salida de Eduardo Berizzo de la banca, sumándose además las duras críticas realizadas por Alexis Sánchez.

Esto porque el “Niño Maravilla” acusó que en Juan Pinto Durán existen malas condiciones, específicamente en los baños, afirmando que hay “tres duchas que no funcionan”.

“¿Es la selección o un equipo de tercera? Veo a los jóvenes motivados, con ganas, eso me deja tranquilo”, cuestionó el atacante chileno.

Esta situación, que se suma a una serie de acontecimientos negativos para la selección chilena, llegó hasta el empresario Leonardo Farkas, quien mediante sus redes sociales ofreció un millonario monto para reparar las instalaciones de Juan Pinto Durán.

En detalle, el rubio comprometió dar $20 millones de pesos, expresando que “no puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán”.

“Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Qué vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis”, aseveró.

— leonardofarkas (@leonardofarkas) November 18, 2023