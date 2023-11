Como plan de emergencia, la ANFP eligió a Nicolás Córdova para que dirija a Chile en el partido del próximo martes contra Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026, todo esto tras la renuncia del entrenador Eduardo Berizzo.

“La Federación de Fútbol de Chile informa que el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova San Cristóbal, se hará cargo, de forma interina, de la Selección Chilena para el partido entre Ecuador y Chile, el martes 21 de noviembre a las 18:30 hora local (20:30 de Chile) en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, válido por la sexta fecha de la clasificatoria a la Copa del Mundo 2026″, señalaron desde Quilín 5635 a través de un comunicado oficial este viernes.

¿Quién es Nicolás Córdova?

En agosto de este año, la ANFP anunció a Córdova como el nuevo jefe técnico de selecciones juveniles masculinas, con la misión de liderar un proceso con los planteles Sub 20, Sub 17 y Sub 15.

El “Nico” tuvo una destacada trayectoria como jugador profesional, con pasos por Colo Colo y Unión Española en Chile, pero gran parte de su carrera la hizo en Italia, donde defendió a Perugia, Crotone, Bari, Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma y Brescia.

Se formó como entrenador en el Centro Técnico de Coverciano, sede técnica de la Federación Italiana de Fútbol, y complementó sus estudios con diplomados y postítulos en el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física (INAF).

Dirigió a La Roja Sub 20 entre el 2014 y 2015, obteniendo el título del Torneo Internacional de l’Alcúdia 2015 en España.

Luego, se desempeñó como DT en Palestino (2016-2017) y en Santiago Wanderers (2017-2018), club con el cual salió campeón de la Copa Chile 2017.

En el plano internacional, fue entrenador de Universitario de Perú (2018-2019) y posteriormente asumió un ambicioso proyecto en Qatar, país donde dirigió a la selección Sub 23 y al club Al Rayyan durante los últimos tres años. Además, en ese periodo se especializó en la Academia Aspire de Qatar, uno de los institutos deportivos más grandes del mundo.