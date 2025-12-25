;

“Parece que fue ayer”: El conmovedor recuerdo navideño de Carlos Caszely a su fallecida esposa

El ídolo de Colo Colo compartió una fotografía de hace cuatro años, rememorando una de las últimas Nochebuenas que pasó junto a María de los Ángeles Guerra.

Una Navidad cargada de nostalgia y amor vivió el histórico ídolo de Colo Colo y la Selección Chilena, Carlos Caszely. Durante las últimas horas, y en plena víspera de la celebración, el “Rey del metro cuadrado” utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor homenaje a su fallecida esposa, María de los Ángeles Guerra.

A través de su cuenta de Instagram, el ex futbolista publicó una postal que rescató del álbum familiar. En la imagen, ambos aparecen sonrientes posando frente a un vistoso árbol de pascua, capturando un momento de felicidad previo a la partida de su compañera.

El mensaje y la reacción

Junto a la fotografía, Caszely escribió una frase breve pero cargada de sentimiento: “Hace 4 años y parece que fue ayer”.

La publicación no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente llenaron el post de comentarios de afecto y contención. Frases como “Acá siempre tendrá el cariño que se merece”, “ídolo, siempre estará presente” y “te abrazo con el alma, querido Carlos”, fueron parte de las muestras de cariño que recibió el comunicador.

Una historia de más de medio siglo

El recuerdo cobra especial relevancia dado el contexto de fechas. En febrero de 2026 se cumplirán exactamente cuatro años desde el fallecimiento de María de los Ángeles, quien perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer.

La pareja, que contrajo matrimonio en 1973, construyó una historia de amor que se extendió por más de 50 años, caminando juntos de la mano hasta el último día, un vínculo que Caszely se encarga de mantener vivo en la memoria colectiva.

