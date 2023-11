La brutal crítica de Alexis Sánchez a la ANFP: “¿Es la selección o un equipo de tercera?”

Alexis Sánchez habla poco en general con los medios, pero cuando lo hace, no deja a nadie indiferente y así lo reflejó la conferencia de prensa que abordó este sábado en Juan Pinto Durán.

Al momento de analizar el presente de la selección chilena, desarrolló un crítico juicio a la dirigencia de la ANFP. “Falta entender, estudiar y vivirlo. Me pasa que juego con alguien, viene a la selección y estuvo parado tres meses porque estuvo parado. ¿Cómo puedo competir contra él? Eso no lo voy a cambiar yo. No estamos muy bien para organizarnos en Chile. Es conocimiento de cómo hacerlo. El torneo no puede estar parado tres meses. Lo mismo pasa con los estadios“, remarcó el tocopillano, junto con evidenciar las precariedades que han debido enfrentar en el último tiempo.

“Estamos acostumbrados a jugar en el Nacional. ¿Cómo no voy a poder jugar en mi estadio? En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funciona. En el Monumental sale excremento del desagüe y ahí te preguntas, ¿es la selección o un equipo de tercera? Veo a los jóvenes motivados, con ganas, eso me deja tranquilo”, expresó Alexis Sánchez, que también reconoció que tampoco la situación del fútbol chileno es catastrófica.

“No es el peor momento. Estoy conforme con lo que se está haciendo. La gente espera resultados, el fútbol es de resultados, pero me quedo tranquilo porque jugamos de una forma, pero hay que hacer el gol. El proceso está bien, estoy tranquilo con los jugadores que están”, planteó el “Niño Maravilla”.

“Crisis es no tener dinero o nada. Hay cosas, es cosas de organización. Si creo que hay crisis de entendimiento. Falta conocimiento. Ahora, no es que la gente no sepa, sino organizarse mejor”, insistió el delantero del Inter de Milán.

Alexis Sánchez y el futuro de La Roja

Dada su experiencia, el delantero nacional remarcó que, al margen de los resultados, el proceso desarrollado por Eduardo Berizzo no puede quedar ajeno a la negatividad que predomina en el país, bajo su criterio.

“Soy el que más tiempo lleva en la selección y he visto muchos pasos, caras diferentes. Este proceso que estamos haciendo es algo positivo. No hay culpa de los medios, es responsabilidad de todos, pero acá veo que se cuida poco al jugador joven. En Chile no hay cosas positivas y eso se transmite en el campo”, planteó, a la vez que acogió situaciones como las de Gary Medel, que cuestionó las críticas hacia Eduardo Berizzo a la vez que, por amarillas, había quedado suspendido para el duelo con Ecuador.

“Obvio, hay que tener autocrítica en el sentido de dar un poco más en la concentración. En los entrenamientos no puedes exigirles más, estamos al 100%. Falta competición. Hay jugadores que no están tres meses. Y también es la concentración, nos pasó en eliminatorias pasadas también“, recordó en Juan Pinto Durán.