En las grabaciones del episodio de Podemos Hablar que se emitirá este viernes 3 de noviembre, Julián Elfenbein aprovechó la instancia para cuestionar al Presidente Gabriel Boric por su gestión ante el ataque de Hamás en Israel y el secuestro de dos chilenas. Durante el programa de Chilevisión, el animador manifestó sus quejas ante las acciones del mandatario en el conflicto israelí-palestino.

Fue tras hablara Rafael Cavada acerca de su experiencia en Israel y en la Franja de Gaza, que el conductor de Podemos Hablar (en reemplazo de Jean Philippe Cretton), se tomó unos minutos para dar un mensaje acerca de lo ocurre en Medio Oriente. “Yo condeno, y quiero decirlo abiertamente, condeno la muerte de civiles o sean judíos o israelíes, lo condeno abiertamente, y lo quiero decir. Así como Israel cedió Gaza, creo que no debería seguir construyendo asentamientos en el otro lado, en Jordania, creo que no ayuda en nada al problema”, afirmó.

“Pero es totalmente distinto a hablar o negociar con terroristas. Un gobierno, una autoridad, un país, si fuera nuestro caso en Chile, tiene que hacer lo imposible para rescatar a esos secuestrados. Lamentablemente, eso tiene costos civiles, porque Hamás se esconde debajo de la infraestructura civil”, añadió Julián Elfenbein después.

Su dura arremetida contra el mandatario

Más adelante, Julián Elfenbein criticó abiertamente al Presidente Boric. “A propósito de los secuestros, me extraña profundamente, así como lo han dicho otros gobiernos, como Alberto Fernández en Argentina y otros gobiernos que han llamado a reclamarle a Hamás que devuelva a los secuestrados de sus nacionalidades. Me extraña que el Presidente Gabriel Boric no haya hecho una, una afirmación reclamando. Al menos hay dos personas descendientes de chilenos, Mia y Loren, para pedir la devolución“, sostuvo.

“Quiero decirlo enfáticamente, a título personal. Me extraña profundamente que el Presidente de la República de nuestro país no se haya preocupado un segundo en condenar el ataque de Hamás y pedir el bring back a Mia y Loren. Loren es oriunda de Aconcagua“, concluyó.

Es importante recordar, que tras el atentado de Hamás en Israel, que ocasionó la muerte de miles de civiles israelíes (29 niños, entre otros), el estado israelí no ha dejado de atacar por tierra y aire la Franja de Gaza. Y entre las muertes provocadas por el bombardeo de Israel a este territorio palestino, hay más de 3.340 niños y adolescentes fallecidos. Una situación que ha sido denunciada por Unicef y UNRWA.