Erick Pulgar se refiere al cierre de causa por denuncia de violación en su hogar: “Estaba seguro de que no había nada que esconder”

El volante nacional Erick Pulgar fue absuelto de la causa judicial que lo involucraba en torno a una denuncia realizada en junio del año pasado respecto a una violación que habría sufrido durante una reunión que el jugador tuvo con amigos en su casa de Calera de Tango.

La investigación quedó archivada “dado que, de los antecedentes disponibles, no es posible desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos“, informó la fiscal adjunto de San Bernardo, Andrea Rocha, el 13 de diciembre de 2022.

La noticia fue recibida con calma por Erick Pulgar en torno a la situación en que dos amigos suyos habían sido apuntados como los eventuales responsables de la violación. “Nada de esto se pudo comprobar y es parte de lo que llevó a la justicia a tomar su decisión. Incluso de la otra parte intentaron cerrar el caso pidiéndonos plata, pero yo quería que se supiera toda la verdad porque estaba seguro de que no había nada que esconder, no estaba dispuesto a pagar por algo que solo estaba ensuciando mi nombre”, explicó el propio volante del Flamengo.

Cabe apuntar que la mujer nunca acusó al futbolista, quien declaró solo en calidad de testigo por ser dueño de la vivienda en que se habrían producido los supuestos hechos. “La verdad, cuando me dijeron que había llegado una denuncia sobre un abuso sexual en mi casa, lo que sentí fue tristeza, porque, aunque sabía que no había pasado nada ya me imaginé todo el revuelo que se iba a generar. Igual lo tomé con tranquilidad, ya sabíamos que esto terminaría como terminó, con la causa archivada porque eran puras mentiras y nunca pasó nada”, planteó el jugador de 28 años.

Al respecto, el formado en Deportes Antofagasta valoró que esta situación no afectó en su momento el arribo al fútbol de Brasil. “Ellos confiaron en nosotros y nunca fue tema. Eso sí, por la difusión que los medios le dieron a la denuncia, hubo un poco de movimiento entre los hinchas de Flamengo, pero eso lo entiendo, ellos no tenían la información correcta, solo leían en portales o redes sociales que ponían cualquier cosa que no tenía nada que ver con la realidad de lo que pasaba. Lo importante es que el club y sus directivos nos bancaron y siempre se los voy a agradecer“, concluyó el seleccionado nacional.