“Es importante trabajar sobre algo y avanzar”: Leonor Varela revela su postura para el Plebiscito y realiza llamado al cuidado del medio ambiente

En una entrevista para Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la actriz Leonor Varela, quien se encuentra encarnando el rol Presidenta del primer Festival de Cine del Mar en el marco del festival Puerto de Ideas Biobío 2022, en Talcahuano.

Bajo este contexto, Varela explicó que significa esta iniciativa, y cómo el medioambiente es una vertical fundamental en su vida.

“Es una hermosa conjuntura de ambas pasiones, el mar y el cine, y es un honor ser presidente del jurado, estoy en muy alta compañía, (…) hay una diversidad de voces que va a ser my interesante de debatir, la premiación de estas doce películas que hemos todos mirado“.

“La iniciativa que tienen acá en el sur de Chile descentralizado de la capital es maravillosa, porque lo que estamos hablando es de alguna manera, crear puentes, entre rubros, miradas, ideas, y generar una mirada más holística, de nuestras vida, de nuestro modo de vivir y nuestra relación con la naturaleza, con lo que nos rodea, con el mar, y con el medio ambiente” explicó la actriz.

Con respecto al activismo de Leonor, el cual la ha llevado a ser parte de producciones como El canto del Agua (2010), La vaca que cantó una canción sobre el futuro (2022) y Energía Infinita de Canal 13C, la intérprete explicó que “me involucro porque son cosas que me tocan una fibra personal, siempre tuve una relación de mucha gratitud y cercanía, de sentirme regenerada, apoyada, sostenida, por la naturaleza, mi lugar de refugio, es mi iglesia y de alguna manera, cuando uno quiere algo, lo quiere cuidar”.

“Me considero un puente, yo no soy una bióloga marina, no soy científica, no soy artista plástica, lo que he tenido el privilegio de hacer, y lo que siento y puedo hacer es comunicar. Es dar con mi plataforma a conocer tematicas que haya sido como Punta de Choros en su momento, que eran cosas que no podíamos tolerar, o como el cuidado de los cetáceos que necesitaban leyes, o como hoy en día puee ser la salmonicultura, o la deforestación de las algas, (…) es un privilegio poder hacerlo”.

Leonor Varela y el Plebiscito del próximo 4 de septiembre

De cara a la futura votación que reunirá a todo Chile para definir si es que la Carta Magna se cambia o no, la actriz realizó énfasis en que, en el caso de que ganara la opción Apruebo, que el documento contenga un segmento ecológico, es “muy bueno. El capítulo de la Nueva Constitución, que es lo que contiene todo lo que es ambiental, creo que no es polémico. Creo que, incluso la gente que está diciendo o inclinándose hacia el rechazo, y me trabo un poco, porque quiero tener mucho respeto con sus opiniones, no quiero desvalidar (…) mi voto es para el Apruebo, porque siento que es importante trabajar sobre algo y avanzar, no quedarnos en la negación por miedo, y por el decir que no porque no es suficiente.

“No es suficiente, no es lo mismo que ‘sí, pero sigamos’. Mi apruebo es para seguir trabajando sobre lo que hay” añadió la actriz, quien además agregó que se encuentra “haciendo malabares” para poder llegar a votar a Estados Unidos, lugar en el que reside.

Asimismo, la intérprete destacó la relevancia del respeto. “Es súper importante en estas instancias, que paremos un segundo y que seamos de ser capaces de ser respetuosos los unos con los otros y de decir, ‘yo tengo una opinión, tú tienes otra, ambas pueden coexistir” afirmó.

Proyección de Chile en términos de medio ambiente

En cuanto a lo que se puede esperar de Chile en términos de preservación del espacio, Varela realizó énfasis en que el país, “en términos de conservación de océanos, estamos bastante bien posicionados a nivel mundial. No recuerdo la cifra, pero estamos en el ránking de los cinco países que tienen mejor conservación. Hay una meta mundial que tiene que ver con el 30%, el 20/30, y creo que es una muy buena meta, creo que chile puede y creo que la ministra del Medioambiente, Maisa, tiene las herramientas y la calidez humana para ojalá generar cambios legislativos que apoyen esto, a seguir generando áreas marinas protegidas, a seguir generando una industria sustentable.

“A mí lo que más me incomoda, más que hablar de políticas, que no es mi rubro, es la cultura de salmones, en Patagonia en particular. Es una cultura extremadamente devastadora, que deja los fondos marinos completamente aniquilados, y que genera un sin fin de complicaciones en el ecosistema en el que se desenvuelve, sabiendo que hay otras formas de hacerlo, como la acuicultura sustentable” indicó.

“No es lógico perseverar en un camino que no es sustentable. Requiere de una inversión, va a requerir de fondos, requiere de una voluntad de cambios, y va a requerir de que la gente quizás no gane tanto margen de ganancia, que sus ganancias se vean un poco restringidas en el momento, pero a largo plazo lo que va a generar es una cultura de salmones que puede ser mucho más sustentable por mucho tiempo más” explicó.

Asimismo, Leonor explicó que esta idea entrega una solución a un posible overfishing, causado por la explotación de pesca, y realizó hincapié en que otra de las cosas que le molesta, es la extracción de algas.

“Quiero que dejemos de depredar los bosques marinos. Porque lo que hacen es sacarlo de la raíz, y cortar y cortar, en el norte en particular, en el sur están protegidos por la Patagonia, pero en el norte de Chile tenemos problemas serios con eso, y la manera más eficaz de poner límite a eso, depende del Gobierno, el Gobierno puede legislar cuánto exportamos y cuánto podemos vender” agregó.

Francisco Varela, padre de Leonor, y la marca en su vida

En la entrevista, la activista se refirió a la influencia de su progenitor Francisco Varela en su vida, pues su padre, biólogo y filósofo chileno, se desempeñó como investigador en el ámbito de las neurociencias, las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente.

“Sin duda nuestros padres dejan una imprenta fuerte en todos nosotros. Yo como su hija compartía con él, en la adolescencia un gran amor por la filosofía. Por la reflexión sobre nuestra condición humana, sobre nuestra relación con el alma, con nuestro espíritu, qué significa tener conciencia, qué significa cultivar conciencia, y eso ha realmente forjado quien soy, en todo lo que hago, no solamente en materia ambiental, sino que como mamá, como mujer, como artista. Siempre he tenido un foco muy particular en esos ámbitos y me ha hecho tomar las decisiones que he tomado en la vida” explicó.

“Últimamente ha sido muy hermoso, porque he estado en contacto con Mind and Life, que es la fundación que dejó mi padre y que creo con el Dalái Lama, y Mind and Life en Europa en particular (…) tiene grandes conversaciones con la gente que ha tenido un impacto y que estuvieron colaborando con mi papá científicamente” contó Leonor.

Para finalizar la entrevista exclusiva con Tu Nuevo ADN, la actriz aprovechó de revelar que volverá a nuestro país, a promocionar su nueva película, Miénteme, “una comedia que no tiene que ver con el medio ambiente, pero que tiene que ver con reírse”.