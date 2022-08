Doctora valoró la inclusión de los derechos reproductivos y sexuales en la propuesta constitucional

En un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la doctora Andrea Von Hoveling sobre los derechos reproductivos y sexuales que se abordan en la propuesta constitucional.

Como miembro del directorio de la Agrupación Ginecólogas Chile, valoró la inclusión de estos temas en el borrador de la nueva Constitución.

Apuntó que la Carta Magna vigente “no dice nada“. Debido a esto, considera que “en este punto, la comparación entre ambas constituciones es bastante fácil”.

“Lo único que podría interpretarse de manera indirecta es que dice que ‘la familia es el núcleo de la sociedad’. Pero parece reconocer un solo tipo de familia. Lo otro es que dice que ‘el Estado protegerá al que está por nacer'”, explicó Andrea.

Frente a estos lineamientos que plantea el texto actual, indica que “ha sido una traba para avanzar en temas de reconocimiento de familias pertenecientes a la diversidad sexual y monoparentales”.

“También ha impedido avanzar respecto al tema del aborto, que independiente de la opinión que tenga cada uno y que es siempre respetable, otros países ya lo reconocen como un derecho sexual y reproductivo”, agregó.

Sostiene que otros derechos como “educación sexual adecuada o el derecho a elegir en qué momento tener hijos no están consagrados en la Constitución (…) al momento de plantearlo dicen que no es un derecho de relevancia, sino más bien ideológico”.

“No se releva la importancia que tiene. La verdad es que la educación sexual, la anticoncepción, el cuidado adecuado y la vivencia positiva del embarazo y parto son cosas que salvan vidas. Va mucho más allá de una ideología“, complementó la doctora.

La importancia de la educación sexual

El hecho de que estos temas se hayan puesto en el borrador de la nueva Constitución es visto como un gran paso para algunos como Andrea Von Hoveling.

Poner los derechos reproductivos y sexuales en la discusión de contingencia es un avance, más aún si están en la propuesta constitucional. Pero hay un trasfondo que va más allá.

“Independiente de lo que pase el 4 de septiembre, es muy positivo que lo estemos hablando, porque pone temas sobre la mesa que lamentablemente habían sido ocultados“, sostiene Andrea.

Si bien destaca que “Chile tiene cosas muy buenas, como las políticas de anticoncepción a nivel de salud pública (…) en otras cosas estamos al debe, principalmente en la información y educación“.

Consecuencias de la desinformación

Von Hoveling alude a que “si yo no tengo información respecto a mi propio cuerpo, a mis propios procesos fisiológicos o si no tengo información respecto a mis derechos, no los voy a poder ejercer“.

“Eso empieza por la educación sexual y eso es un tema que, al parecer, incomoda a los adultos para hablar con los niños y adolescentes”.

Bajo esta línea, apela a que si no se habla con claridad, se corren riesgos y hay consecuencias. “Los estamos condenando a vivir vidas sexuales con mucha desinformación y poca libertad“.

“Esto condena a adolescentes iniciar su vida sexual bajo condiciones de coerción. Tal vez alguien no los obliga, pero los convence de lo que hacen es normal”, enfatizó la ginecóloga.

Puntos de la propuesta Constitucional

La doctora desmintió aquella información falsa y/o tergiversada que circula respecto a la propuesta de nueva Constitución. Entre algunos casos apuntó específicamente a quienes dicen que se permitiría la pedofilia.

“Dice que cada persona puede ejercer su sexualidad con libertad y autonomía, incluyendo a los niños. Quiero decir categóricamente que eso no es así“.

“De hecho, el principal derecho de niños y adolescentes es la indemnidad y libre desarrollo sexual. Eso quiere decir protegerlos de personas que pueda tener injerencia de tipo abusiva o quiera exponerlos a situaciones sexuales que no están preparados”, indicó.