Detuvieron por robo a testigo clave en caso de muerte de Sebastián “Cangri” Leiva

Finalmente, investigadores de la PDI confirmaron que Sebastián Cornejo es además el “testigo clave” en el caso de Cangri.

Hay que recordar que el cadáver de Sebastián Leiva fue hallado en febrero de 2019, en la frontera que une a Chile y Bolivia, luego de una intensa búsqueda tras su desaparición. En en momento de su muerte, Cangri estaba esperando convertirse en padre junto a su pareja, Araceli Díaz.

“No es fácil la vida sin ti, no es fácil seguir amándote tanto y que ya no estés. Han sido dos años muy distintos, todo ha cambiado en mi, ya no soy más la de antes, si volvieses quizás ni me reconocerías”, dijo la joven a dos años de su fallecimiento.