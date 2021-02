El emotivo mensaje de Araceli Díaz a dos años del fallecimiento de Sebastián “Cangri” Leiva

Este miércoles 24 de febrero se cumplen dos años del fallecimiento de Sebastián “Cangri” Leiva, quien murió en extrañas circunstancias en el desierto del altiplano boliviano.

A raíz de esto, su polola, Araceli Díaz, compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que reflexiona lo difícil que ha sido para ella criar a la hija de ambos sola, además de la pena que siente al no tenerlo cerca.

A través de Instagram, la joven escribió: “Dos años sin poder mirarte, sin poder tenerte cerca, sin escuchar tu voz, sin sentir tu risa, tus besos, tus abrazos, y aún así te amo igual y más que antes”

“No es fácil la vida sin ti, no es fácil seguir amándote tanto y que ya no estés. Han sido dos años muy distintos, todo ha cambiado en mi, ya no soy más la de antes, si volvieses quizás ni me reconocerías”, agregó.

Luego, señaló que “me ha costado, ha sido difícil, a veces me agoto de llevar tanto peso en mi corazón, pero luego respiro y sigo. Haces mucha falta aquí, los días tristes se arreglarían con tus risotadas y tus locuras, y las penas se pasarían rápido con un abrazo de esos eternos”.

“Te amo mi vida, espero que la vida nos vuelva a juntar”, concluyó Ara.