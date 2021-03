Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular por solicitud de salvoconductos para asesoras del hogar de magistrados: “Se les obliga a que expongan sus vidas”

Un grupo de jueces solicitó a la Corte Suprema, a través de una carta, gestionar salvoconductos para que sus asesores del hogar se puedan desplazar y ejercer con sus labores durante la cuarentena. Sin embargo, el pasado 29 de marzo los gremios del poder Judicial retiraron la petición, aludiendo a que fue “inoportuna”.

La dirigenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular de Chile (Fesintracap), María Cotal, conversó con Ciudadano ADN respecto a esta polémica, y se refirió al complejo momento que enfrenta el gremio, a raíz de la pandemia.

“Quedó en clara evidencia que no se considera la seguridad y la salud de las trabajadoras, y se les obliga a que expongan sus vidas por un sueldo por el que no vale la pena exponerse“, manifestó.

Y agregó que, “la mayoría de nosotras somos jefas de hogar, y alguien debe sustentarlo. Entonces, las compañeras se ven obligadas a ceder, pero a costa de su seguridad, de su vida y de su salud. Es un problema que debemos solucionar conjuntamente con el Estado, que no nos ha escuchado mucho en cuanto a las necesidades de nuestro sector“.

En ese sentido, Cotal expresó que “las políticas sociales que ha implementado el Gobierno no nos han alcanzado“.

Desempleo

Cotal dio a conocer las alarmantes cifras de desempleo del gremio de las trabajadoras de casa particular, los cuales se han disparado como consecuencia de la pandemia.

“Contabilizábamos 375 mil trabajadoras, quienes estaban con contrato. A estas alturas de la pandemia, con suerte, somos 160 mil“, alertó.

Por otra parte, acusó que aquellas personas que han conservado su empleo, trabajan bajo “condiciones laborales no muy buenas”.

“Se está dando mucho la dinámica de la realización de nuevos contratos, con rebajas de salarios, y en otros casos, las puertas afuera debieron quedarse puertas adentro, con salidas esporádicas mínimas. Las que no tienen trabajo, la situación es más dramática que las de ellas”, señaló.

Ley de Protección al Empleo

La dirigenta aseguró que no todas las trabajadoras de casa particular pueden optar al seguro de cesantía, dado que “la gran mayoría de las personas de este rubro no cuentan con un contrato, y no tienen derecho a sus garantías sociales”.

“Si el empleador se acoge a la Ley de Protección al Empleo, la trabajadora tendría una opción, porque le haría una suspensión de contrato y podría optar al seguro de cesantía“, expuso.

En tanto, agregó que, “es un drama, porque los empleadores no han tomado conciencia, y por necesidad, nuestras compañeras tienen que aceptar”.