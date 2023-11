Matthei pide expulsar a migrantes que cometen delitos: “Tenemos rabia de que los detenemos una y otra vez, pero los sueltan rápidamente”

Durante la jornada de este martes, se registró la detención de una banda de motochorros que se dedicaba a robar celulares entre las comunas de Santiago y Providencia, en la región Metropolitana.

Luego de darse a conocer sobre la captura de los cuatro integrantes de la banda, que correspondían a personas extranjeras en situación irregular, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se pronunció al respecto y apuntó a que se deben expulsar a aquellos migrantes que cometen delitos en Chile.

En el marco de las detenciones en su comuna, la edil de Providencia, Evelyn Matthei, expresó que “hemos detenido a 59 miembros de esta banda. Tenemos rabia de que los detenemos una y otra vez, pero los sueltan rápidamente. De los 59 que hemos detenido, solamente hemos logrado la notificación expulsión de cuatro de ellos y probablemente esa expulsión ni siquiera sea materializada”.

Matthei pide expulsar a migrantes que cometen delitos

Frente a la problemática que involucra a las comunas de la región Metropolitana, es que la jefa comunal de Providencia señaló: “le ruego a la justicia que a estas personas que están en situación irregular, que han entrado solamente para delinquir, que los pillamos una y otra vez y que son parte de una banda criminal que viene a echarnos a perder la vida de todos los chilenos, les pido que por favor los expulsen”.

En ese sentido, Evelyn Matthei aseguró que mientras no se les quiten las ganancias que han obtenido de forma irregular en el país, la situación se mantendrá de la misma forma.

“Mientras tengan mano blanda y no les quiten todo lo que han ganado de forma irregular, no les quiten la casa, el auto y no los expulsen, la situación de la delincuencia va a seguir siendo absolutamente fuera de todos los márgenes”, concluyó la alcaldesa de Providencia.