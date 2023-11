“Esto me pasó en Santiago de Chile”: youtuber venezolano registra episodio de discriminación mientras caminaba por Providencia

El youtuber venezolano Óscar Alejandro captó el momento en el que fue sufrió un episodio de discriminación cuando salía de una estación del Metro en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

El registro fue viralizado por el comunicador a través de sus redes sociales, que cuenta con más de 1,7 millones de suscriptores de YouTube. Donde reveló que acaba de sufrir un “horrible” ataque de xenofobia en las calles de Santiago de Chile.

“Acabo de sufrir un ataque de xenofobia horrible (por ser venezolano) mientras grababa un video en las calles de Santiago de Chile. ¿Hago público el video? ¿Es necesario?”, escribió en su cuenta de X (exTwitter), antes de compartir el video.

En el registro, se puede ver al youtuber detallando cómo fue viajar en el transporte público. “Esta experiencia en el metro ha sido fabulosa. El trayecto ha durado aproximadamente como 15 minutos. Utilizamos dos líneas, la Línea 5. Luego hicimos transferencia en Baquedano y agarramos la Línea 1…”, señaló Óscar Alejandro.

“Ustedes están invadiendo aquí”

En ese momento, una mujer le gritó el comunicador “venecos“. En respuesta, Óscar le preguntó: ¿Qué? ¿Qué teníamos que ser qué? ¿Qué pasó señora? ¿Por qué usted me dice veneco?”.

Posteriormente, la señora agregó: “porque ustedes están como invadiendo aquí, ¿o no?”. Ante esto, Óscar le aclaró que “estoy visitando su país por primera vez”.

“Ah, que bueno. ¿Te vas a quedar? Te vas a quedar, me imagino“, disparó la mujer, antes de irse caminando con el hombre que la estaba acompañando.

“Me siento apenado”

El youtuber retomó el video y se sinceró por el desagradable episodio que enfrentó. “Yo me siento en este momento súper ofendido. Me siento apenado. Pero bueno, esas son las cosas que me pasan por…”, relató en el registro, antes de ser interrumpido nuevamente por la misma mujer.

“¿Y no te alcanza para más? ¿No te alcanza para pagar aquí? ¿Te alcanza para pagar un hotel acá? ¿Qué tiene vienes a pasar a Providencia?“, lo increpó la señora.