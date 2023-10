El domingo en el mediodía, Miguel Acuña fue detenido por Carabineros tras atropellar en estado de ebriedad a cuatro ciclistas, entre ellos, un niño de 12 años, en la comuna de Lampa. Producto de este incidente, el periodista de Canal 13 enfrenta este lunes 23 de octubre su control de detención en la comuna de Colina.

Y ante esta situación, una que salió a defender a Miguel Acuña en las redes sociales, fue su esposa Francisca San Martín, quien en X declaró que “las cosas con respecto a mi marido Miguel Acuña no son como se cuentan, por favor infórmense primero antes de replicar datos o videos. Los involucrados están sin lesiones y bien de salud. Sí estaba manejando en estado de ebriedad“.

Luego, tras ser cuestionada por los usuarios en la red social, la empleada pública y esposa del periodista de Canal 13, agregó: “Dicen que fue una mala defensa el tuit anterior, ¿pero acaso no es la verdad que cometió un delito? Cosa que asumimos. Pero todo lo demás que anda circulando es lo que no corresponde. Y si estoy escribiendo es solo porque las cosas no son como las están exponiendo”.

Informó que el periodista de Canal 13 carreteó la noche anterior

Acerca de estos dichos de Francisca San Martín, es importante señalar que unas de las víctimas del suceso, Felipe Peña, en conversación con Mega, afirmó que Miguel Acuña en un principio quería darse a la fuga. Además, el ciclista aseguró que uno de sus compañeros “terminó con fractura de clavícula y tobillo“.

Finalmente, acerca de la detención de Miguel Acuña, Francisca San Martín expresó: “Carreteas la noche anterior, duermes, te bañas, sales a comprar en tu auto y manejas a baja velocidad, golpeas a un ciclista de un grupo y este bota a los demás por alcance. ¿Pides un Uber para eso? ¿Sabes que después de dormir aún marcas en el alcotest?“.