“Nos arrastra diez metros”: ciclista atropellado por periodista Miguel Acuña entrega detalles de lo sucedido

Uno de los ciclistas atropellados por el periodista de Canal 13, Miguel Acuña, entregó detalles sobre el incidente, afirmando que “un vehículo nos impacta por atrás”.

Recordar que el atropelló ocurrió al mediodía en la comuna de Lampa, resultando cuatro personas lesionadas, de las cuales uno de ellos sería un niño. Asimismo, Carabineros confirmó que el periodista iba en estado de ebriedad.

En conversación con Mega, Felipe Peña, víctima del hecho, contó que iban de vuelta a Santiago “y hay una parte en que la ciclovía está interrumpida por un paradero. En ese momento, un vehículo nos impacta por atrás y nos arrastra diez metros”.

“Nos impactó de lleno por atrás. Todos salimos volando de nuestras bicicletas (…) nos arrasó a todos y nos arrastró con el auto”, complementó. Y agregó que “un compañero de equipo se llevó la peor parte, terminó con fractura de clavícula y tobillo”.

Miguel Acuña “quería darse a la fuga”

De acuerdo con el ciclista, Miguel Acuña primeramente quería darse a la fuga, pero “la gente de Lampa lo pudo atrapar, porque no tuvo la intención de bajarse del auto a ayudarnos”.

Asimismo, señaló que “nos percatamos” de que el periodista estaba en estado de ebriedad, ya que “testigos lo bajaron de su vehículo y él no modulaba, no decía palabras coherentes. Él decía ‘¿a quién atropellé?’, como si no había hecho nada”.

Por último, recordó que los mismos vecinos se comunicaron con Carabineros y ambulancia, quienes llegaron al lugar y trasladaron a los lesionados hasta un centro asistencial cercano.