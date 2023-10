Con críticas al ministerio de las Culturas: artistas nacionales declinan su participación en pabellón chileno de Bienal de Venecia

Este jueves, dos de los siete proyectos artísticos preseleccionados para representar a nuestro país en uno de los eventos de arte más importante del mundo, realizados por autores nacionales, se bajaron del pabellón chileno para la Bienal de Venecia 2024, que se llevará a cabo entre abril y noviembre del próximo año, en Italia.

Además, el grupo de artistas criticó al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por “improvisar“, tras informar una serie de modificaciones de cara al evento, incluido el cambio de pabellón, el cual pasó de estar dentro de la exposición a ser ubicado fuera del recinto.

En detalle, se trata del proyecto Pabellón Atacama, creado por Sergio Parra, Patrick Hamilton, Gabriela Rangel y Juan Pablo Vergara; y el proyecto organizado por la dupla de artistas audiovisuales León & Cociña.

“Recurrentes retrasos”

En esa línea, según lo señalado por los autores de Pabellón Atacama, esto se debió a una incómoda sumatoria de escollos en la organización del concurso, y a “los recurrentes retrasos en las fechas propuestas para definir la o el ganador“. En ese sentido, Parra manifestó que este tipo de situaciones habían sucedido antes. “Es lo mismo que pasó con la Feria del Libro de Frankfurt: las cosas se hacen con cierta negligencia“, afirmó, publica Emol.

“La semana pasada mandan un correo diciendo que no va a ser en el pabellón que correspondía, sino que va a ser en otro pabellón. Justifican el cambio porque ahí estuvo el pabellón de Eslovenia, que había ganado el León de Oro. OK, pero está fuera del recinto de la Bienal, a un kilómetro y medio del recinto ferial. De hecho, hay que cruzar en lancha el canal. No va a tener la misma visibilidad“, agregó.

“Se les olvidó pagar el arriendo”

Incluso, apuntó que mientras se estaba postulando con proyectos para el stand que correspondía, en la zona de Arsenal, “se supo que el stand se había perdido por no pago del arriendo. Al Ministerio de Cultura se les olvidó pagar el arriendo. Es una negligencia bastante grave“, señaló.

Finalmente, manifestó que “nadie cree que Gabriel Boric esté contra la cultura. Tampoco pienso que la nueva ministra quiera arruinar la cultura y su propio gobierno. El problema que tiene el ministro de Cultura es un problema interno. Una cierta mirada respecto a la cultura muy sesgada”.