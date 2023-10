Claudia Piñeiro, escritora argentina: “Me gusta llevar a los personajes frente a un abismo y que frente a él, te muestren quiénes son”

En el Ciudadano ADN conversamos con la escritora argentina Claudia Piñeiro, quien inaugurará en Chile la segunda edición de la Semana de la Novela Negra: Puerto Negro con su nueva novela “El tiempo de las moscas”.

El evento se realizará el próximo 11 y 12 de octubre en la Universidad Andrés Bello en Santiago y Viña del Mar y, además, Piñeiro estará este viernes 13 de octubre a las 19:00 en la Corporación Cultural de Las Condes hablando sobre su trayectoria y de su trabajo más actual.

“El tiempo de las moscas”, lo nuevo de Claudia Piñeiro

La más reciente obra literaria de esta escritora argentina se puede interpretar como una suerte de continuación de “Tuya”, ya que retoma la historia de Inés, protagonista de un relato de coraje y amistad que significó el debut en el género de novela de Piñeiro, por allá, en el lejano año 2005.

“En esa novela, Inés va a la cárcel porque mató al amante de su marido. Entonces, la idea era tomar un personaje que estaba transitando una condena de muchos años en la cárcel y no se me ocurrió a mí, sino que a un amigo (Guillermo Martínez), quien me dijo, ‘¿por qué no seguís con esta novela?'”, relató al inicio de la conversación la también guionista de televisión.

Según mencionó Piñeiro, la idea de su amigo consistía en hacer algo similar a “El talentoso Señor Ripley”, de Patricia Highsmith, en donde un personaje criminal genera empatía en el lector.

“En la pandemia me acordé de esto que me dijo Guillermo Martínez y dije ‘y, podría ser’, porque ya pasó tiempo y además, si Inés saliera a este mundo ahora, saldría a un mundo completamente distinto, a ser mujer. Y eso me pareció lo más atractivo”, mencionó.

En esa misma línea, la autora trasandina comentó que “a mí me gusta llevar a los personajes, mujeres y hombres, frente a un abismo y que frente a ese abismo, te muestren quiénes son“.

“Los entendemos cuando vemos qué decisiones toman frente a algo controvertido, muy límite. Y el crimen, la muerte y ese tipo de situaciones, me parece que son de las más límites por las que podemos atravesar”, reflexionó.

Ser mujer y la identidad

La novela más reciente de la escritora argentina no es solo una historia, sino que va más allá al ofrecer una lectura sobre temas socialmente contemporáneos representados en su protagonista.

“Yo creo que el tema de la identidad está en la novela presente en muchos aspectos, en eso y también en la transición de género“, expuso Piñeiro, quien también detalló que “es un tema que dentro del feminismo trae muchas discusiones y por eso está en el libro”.

Por otra parte, la escritora fue consultada sobre si le gustaría ver adaptada sus novelas “Tuya” y “El tiempo entre las moscas” en el formato de streaming y aseguró estar abierta a cualquier posibilidad.

“Siempre voy con bastante flexibilidad, a ver qué se hace con el texto, porque yo creo que la novela es el inicio de un proceso de representación al que luego otros artistas van a agregar otras cosas y le van a poner su impronta”, dijo.

Acto seguido, Piñeiro confesó que Netflix ya cuenta con planes para hacer una serie con sus novelas anteriormente mencionadas. “Esperemos que pronto empiecen los proyectos”, añadió.