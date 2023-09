Muerte de joven en cirugía estética en casa de Puente Alto: lo que se sabe del trágico caso que involucra a un falso médico

Fue el pasado viernes que se supo que una joven de 27 años, murió tras someterse a una operación quirúrgica de aumento mamario, procedimiento que se realizó al interior de su vivienda, y en manos de un falso médico en la comuna de Puente Alto.

Hasta el momento, el Ministerio Público confirmó la detención de una persona como coautora, y se están desarrollando las diligencias respectivas para dar con el paradero de los responsables directos.

Hermana de la víctima dio a conocer el caso

El lamentable caso quedó al descubierto gracias a la hermana de la víctima, de 19 años, quien se presentó en el punto policial del Hospital Sótero del Río, para denunciar que el pasado jueves su hermana mayor se sometió a una cirugía estética en su domicilio.

De acuerdo con Carabineros, el médico que practicó la operación “inyectó implantes mamarios” y, ante la reacción desfavorable de la paciente, huyó de la casa dejando los restos orgánicos en la basura.

“Salió algo mal: le inyectó mucha anestesia, lo que le causó ‘como un derrame’”, dijo el tío de la joven, Jonathan López. Y fuentes de ADN indicaron que se usó el living de la casa como pabellón quirúrgico.

El falso médico

Respecto a los autores de la cirugía, el teniente coronel Leonardo Vilches señaló que se trata “de un supuesto doctor, en compañía de un supuesto auxiliar paramédico”. Y López confirmó que la víctima contactó al falso médico “por intermedio de una persona que trabajaba en el Caracol, que es una peluquería en la plaza de Puente Alto”.

Asimismo, dio cuenta de que no era la primera operación que realizaba. “Le hizo el mismo procedimiento a mi hermana y ella. No sabía que se iban a hacer así. Las dos cosas se hicieron acá en la casa. Mi hermana y su hija se hicieron la misma operación, pero no resultaron como había resultado”, expresó el tío de la joven fallecida.

El falso médico es Pedro Ibáñez Villalobos, un ciudadano de nacionalidad peruana de 37 años, quien reside en Chile. Su supuesta profesión no se encontró en los registros del Ministerio de Salud, ni del Colegio Médico.

Detención de la madre

En las últimas horas se confirmó la detención de la madre de Pedro Ibáñez Villalobos, por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a la Fiscalía Metropolitana Sur.

“El desarrollo científico-técnico de la función policial permitió lograr establecer el actual domicilio y paradero de la madre de uno de los imputados, quien -se pudo establecer- facilitaba y ocultaba elementos de interés criminalísticas”, afirmó el subcomisario Víctor Monje.

Y durante esta jornada, y tras un control de detención y formalización como coautora de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y homicidio en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, la mujer quedó en prisión preventiva.