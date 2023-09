Mujer muere tras cirugía de implantes mamarios en el living de su casa en Puente Alto: falso médico huyó

Poco después de la medianoche del jueves, una joven de 27 años murió tras ser sometida a una operación quirúrgica de aumento mamario en su casa en pasaje Juan Orrego, comuna de Puente Alto, al sur de la región Metropolitana.

La situación quedó al descubierto gracias a la hermana de la víctima, de 19. Ella se presentó ante Carabineros de servicio en el Hospital Sótero del Río, en la misma comuna, denunciando que el pasado 28 de septiembre su hermana se sometió a una cirugía en su domicilio.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la denunciante, el médico que practicó la operación, de 37 años, “inyectó implantes mamarios”, según antecedentes de Carabineros. Ante la reacción desfavorable de la paciente, el médico huyó de la casa, dejando los restos orgánicos en la basura.

Rápidamente la mujer fue trasladada a la urgencia del hospital mencionado, donde finalmente falleció mientras recibía atención médica. Por lo pronto, se desconoce la sustancia que le fue suministrada.

Fuentes de ADN señalaron que fue el living de la casa de la víctima y paciente del procedimiento el usado como pabellón quirúrgico informal.

El fiscal de turno instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones a llevar las indagatorias del trágico suceso. Una de las primeras confirmaciones fue que el médico que practicó el procedimiento era falso.

Tío de la víctima

Jonathan López, tío de la joven fallecida, entregó detalles de lo ocurrido: “Esto se hizo en el domicilio de nuestra casa. A mi sobrina le hicieron el tratamiento para aumentar los pechos. Salió algo mal: le inyectó mucha anestesia, lo que le causó ‘como un derrame'”.

“Eran el doctor y el asistente que tenía. Los nombres no los sé. Mi sobrina los contactó por intermedio de otra persona, que los había contactado antes, que se puso menos implantes. Ellos son peruanos. La persona que lo recomendó también es peruana. Le hizo el mismo procedimiento mi hermana y ella. No sabía que se iban a hacer así. Las dos cosas se hicieron acá en la casa, hace más o menos un mes. Mi hermana y su hija se hicieron la misma operación, pero no resultaron como había resultado”, agregó luego.

Al falso médico lo contactó “por intermedio de una persona que trabajaba en el Caracol, que es una peluquería en la plaza de Puente Alto. Cuando se estaba muriendo mi sobrina, un vecino los auxilió y cuando se estaba muriendo, escapó. Pescó la mochila y tomó un taxi. Tenía unos 31, era cabro”.

La víctima fallecida era madre de una niña de 8 años. El médico, tras el fatal procedimiento, “volvió, dijo que mi sobrina estaba bien, que la habían entubado, que mañana (viernes) le daban el alta. Pero algo le estaba complicando la arteria del corazón y falleció”, cerró López.

Versión policial

El teniente coronel Leonardo Vilches, comisario de la 38° Comisaría de Puente Alto, precisó que fue el hermano de la víctima quien dio cuenta de lo ocurrido al funcionario policial de punto fijo en el centro médico: dijo que ellos la habían llevado luego que perdiera la conciencia.

“Un supuesto doctor, en compañía de un supuesto auxiliar paramédico, llegan al domicilio de ella con la finalidad de realizarle una intervención quirúrgica relacionada con un implante mamario. Esta no fue favorable: la víctima pierde la conciencia. Es trasladada al Sótero del Río. Intentaron reanimarla, pero falleció en horas de la madrugada”, relató el uniformado. En el mismo sentido, aseguró que “es el primer caso de estas características” registrado por Carabineros en la comuna.

Por otra parte, el fiscal Juan Cheuquente, fiscal adjunto de la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, complementó que se “según los primeros antecedentes, se logró determinar que la persona que lleva a cabo el procedimiento no cuenta con los conocimientos médicos para realizarlo”.