Exdefensora de la Niñez por vacancia del cargo: “Ha estado sobre la mesa el interés político partidista más que el interés superior de los niños”

Mayo pasado fue el último mes que Patricia Muñoz ejerció como defensora de la Niñez tras un periodo de cinco años. Desde entonces, la directora de la unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial de la entidad ejerce como subrogante, mientras se discute en el Congreso el nombre definitivo.

A principios de septiembre, la oposición propuso, defendió e impulsó a la psicóloga Blanquita Honorato, ex subsecretaria de la Niñez durante la administración del expresidente Sebastián Piñera entre 2021 y 2022. En la otra vereda, el nombre que sonaba era el de la exdiputada y exmilitante de Revolución Democrática, la abogada Natalia Castillo. Sea cual fuere, el tratamiento político ha considerado, por ejemplo, los nombramientos de ministros en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional e incluso en Contraloría. Todos temas que, a juicio de Muñoz, contravendrían la autonomía de la Defensoría de la Niñez y también la duración en el cargo (5 años).

En el debate, explicó la exdefensora este jueves en País ADN, “se conjugan dos cosas: uno, que es un tema que no se asume como prioritario”.

“Pero también se conjuga que ha estado sobre la mesa el interés político partidista más que el interés superior de los niños, que son los destinatarios de la función de quien debe liderar la institución. Las dos propuestas rechazadas son una manifestación de aquello”, agregó luego, antes de advertir: “Ya no hay espacio para seguir esperando. El Senado tiene que entender que la urgencia es real, que es un cargo relevante, que no es comparable con otros cargos, porque el debate se ha producido con cómo va el nombramiento de la Corte Suprema, el contralor en diciembre, los dos ministros del Tribunal Constitucional”.

“Este ‘juego político’, si me permiten la expresión, en términos de qué partido va o cómo nos repartimos los cargos, me parece que es algo que no aplica en ningún caso. Esta es una institución autónoma. También sacar cuenta de que: ‘si nombro de este lado, puede que no me afecte’, en circunstancias en que la Defensoría de la Niñez trasciende a los gobiernos, por lo tanto, no es un cálculo razonable”, se explayó luego.

La abogada Patricia Muñoz ha podido conversar con senadoras y senadores, “precisamente, para ponerles en perspectiva la urgencia. La niñez sigue teniendo situaciones que deben ser abordadas con mucha urgencia. Se necesita un liderazgo en esa institución para que no se debilite y pueda consolidarse”.

Cuando asumió (“sin padrinos ni madrinas políticas“, detalló) su plan era de cinco años. Es parte de los objetivos que debería tomar quien la suceda: “Si se consolida; cómo lo hace a nivel país, (si) no tiene en sede en todas las regiones. Hay muchos temas por los cuales tomar definiciones y eso lo puede hacer solo quien, en definitiva, tenga la obligación de conducir la institución”.

“Tengo muchas frustraciones de lo que no se pudo hacer ni cambiar, pero es un hecho de la causa que la Defensoría logró posicionarse como una entidad que estaba para defender el derecho de los niños. Eso tiene un interés político, porque encuentras un espacio para visibilizar tu mirada política. Eso hace llamativo para los partidos la posibilidad de tener uno de sus nombres para el cargo (…) A mí se me cuestionaba que yo tenía un vínculo político con un sector, que era la izquierda, en circunstancias que yo no militaba, y ahora las propuestas son gente que milita, cuando estamos hablando de una institución autónoma que en rigor debiera buscar gente que no tenga vínculos necesariamente con los partidos. El interés está puesto en lo mediático que puede ser el cargo y cómo puede dar réditos políticos partidistas, pero me parece que no es el foco respecto a la función del cargo”, cerró.