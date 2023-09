Ex subsecretario de Telecomunicaciones y fallo de la Suprema contra casas de apuestas online: “La discusión de fondo es si estas actividades son lícitas o no”

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por la Polla Chilena de Beneficencia en contra de las casas de apuestas deportivas online para el proveedor de interner Mundo Pacífico. Una situación que pone de nuevo en tensión el futuro de estas plataformas y que se suman al caso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a la que el ministerio de Justicia ordenó dejar sin efecto los contratos con las casas de apuestas.

El abogado, académico y ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, planteó, este viernes en ADN Hoy, algunos matices del escenario: por ejemplo, que “estos fallos no generan jurisprudencia general. Es decir, este fallo solo se aplica a las partes que intervinieron en el recurso: Polla, Mundo Pacífico y los sitios que ella definió. No hay que generalizar que todos los sitios sean ilegales ni que todas las empresas de telecomunicaciones van a tener que bloquear”.

La Polla advirtió que irán a la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para bloquear los demás sitios. Pero Huichalaf explicó que el rol de la institución es “velar por el correcto funcionamiento de la Ley General de Telecomunicaciones. En ella, voy a establecer el principio básico de neutralidad de la red, en donde, por principios, las empresas de telecomunicaciones no pueden bloquear, entorpecer o establecer restricciones al acceso a internet. Hay un derecho base a los usuarios que si acceden a internet, las empresas no pueden intervenir en qué sitios ven y quiénes no. Sin embargo, la misma ley establece que, en determinados casos, previa orden judicial, las empresas pueden bloquear”.

Lo que sí podría hacer la subsecretaría, precisó después, es establecer un protocolo para “hacerlo efectivo, como diciendo que si hay orden judicial, se haga en tal forma y plazos”.

Así las cosas, el consejo a la Polla es ir empresa por empresa de telecomunicaciones, presentar el mismo recurso de protección y establecer la misma resolución, de tal forma que se agrupe a todas y cada una lo aplicará.

“Es una de las primeras veces que la justicia ordena per se bloquear sitios. Lo que se podría hacer es establecer un protocolo de correcto funcionamiento, de tal forma que cuando la Subtel les diga a las empresas que la justicia las ordenó bloquear, este sea el procedimiento para hacerlo efectivo”, precisó luego.

Aunque la Corte puede ordenar bloquear una web, esta es sobre la dirección IP, no sobre “el juego en línea: es como cazar al gato y al ratón, porque es fácilmente vulnerable. El fondo es si esta actividad económica está regulada o no, más que el dominio, porque es un puesto de entrada, pero es costa de cambiarlo”.

La subsecretaría toma aquí un rol de supervigilancia y en caso de no ejecutar el fallo, sancionar. Pero “es un poco al discusión de fondo: si estas actividades son lícitas o no, porque que sea online o presencial es exactamente lo mismo”. Como antecedente, la Superintendencia de Casinos advirtió, en un oficio dentro del caso, que no tenía atribuciones para regular las apuestas deportivas online.