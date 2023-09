Polla Chilena de Beneficencia acudirá a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para bloquear la totalidad de las casas de apuestas online

Como un “supremazo” fue calificada la determinación del máximo tribunal del país, luego de que decretara bloquear sitios de casas de apuestas deportivas online al proveedor de internet Mundo Pacífico.

Esto luego de que la Polla Chilena de Beneficencia presentara un recurso de proyección para solicitar esta medida, la que además se suma a lo anunciado por el Ministerio de Justicia, quien dio 30 días de plazo para que la ANFP deje sin efecto los contratos con estas plataformas.

Sobre esto conversó con ADN Hoy la presidenta del Directorio de la Polla Chilena, Macarena Carvallo, quien relató los pasos realizados para llegar a esta decisión de la Corte Suprema. “Cuando llegamos al directorio el año 2022, estimamos que teníamos que presentar un recurso de protección, porque estábamos viendo vulnerados nuestro derecho de propiedad respecto del pronóstico deportivo”, señaló.

“Ese derecho de propiedad lo tenemos, porque la ley nos entrega esa concesión, y lo ejecutamos a través de nuestro juego Xperto”, agregó.

En esa línea, Carvallo explicó que “presentamos dos recursos de protección: uno en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque en la capital es donde están domiciliados la mayor cantidad de proveedores de internet, y otro en Concepción, donde estaba domiciliado la empresa Mundo Pacífico”.

“En primera instancia, la corte de Santiago lo declaró inadmisible, pero por una cuestión de forma, no entra a conocer nunca el fondo del recurso. Mientras que el de Concepción sí lo declara admisible“, sostuvo.

“Nosotros apelamos en la Corte Suprema por el fallo de la corte de Santiago, y el máximo tribunal falló y confirmó la determinación de la Corte de Apelaciones, que lo había declarado inadmisible”, añadió.

“Pero cuando vamos a la corte de Concepción, donde sí se acoge el recurso, esta falla en contra de la Polla Chilena de Beneficencia, por lo mismo argumentos que la corte de Santiago lo había declarado inadmisible”, prosiguió declarando.

Asimismo, la presidenta del Directorio de la Polla Chilena de Beneficencia afirmó que “pese a rechazar el recurso, el fallo en Concepción hace una prevención, que dice que oficiará al Ministerio Público, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y a la Superintendencia de Casinos, para que informe lo que en derecho corresponda”.

“Nosotros, en el plazo que teníamos para apelar a la sentencia, apelamos, y el martes en la noche ocurre la dictación del fallo, lo que llamamos como Supremazo, y donde fija lo que estábamos pidiendo“, indicó.

Sobre lo que este fallo significa, Macarena Carvallo aseveró que este “señala con meridiana claridad que estas casas de apuestas son ilegales en Chile; que el único que tiene el dominio y derecho de propiedad respecto al pronóstico deportivo es la Polla de Beneficencia; también señala que se ordena a la recurrida, que en este caso es Mundo Pacífico, bloquear los 23 sitios web que identificamos en el recurso”.

Bloqueo de todas las casas de apuestas online

Por otro lado, Carvallo manifestó que “en Chile es que el juego de azar está prohibido en Chile por ley, salvo excepciones, que también las da la ley: la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los casinos físicos y los hipódromos“.

“Estos son los únicos que tienen una licencia entregada por el Estado para proveer juegos de azar. Cualquier otro que desarrolle juego está cometiendo un ilícito“, adicionó.

Respecto a cómo continuarán el proceso, desde la Polla Chilena de Beneficencia indicaron que “lo más probable que lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es la que tiene por ley la facultad de poder bloquear sitios que estén transmitiendo, por ejemplo, pornografía infantil o actividades ilícitas”.

“Vamos a concurrir en breve tiempo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y vamos a pedirle al subsecretario que bloquee estos sitios“, reiteró.

Para cerrar, Macarena Carvallo detalló que “nosotros vamos contra los proveedores de internet porque las casas de apuestas online no tienen domicilio o representante en Chile, no tributan en el país y no sabemos quiénes son los dueños”.