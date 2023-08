“Sin ver las cartas”: hombre gana millonario premio en casino nacional tras “apostar a ciegas” con amigo

“Es el sueño del pibe”. Así definió J.S.A. de 40 años su realidad, luego de ganar un millonario premio en el Casino Monticello, tras una “apuesta a ciegas” con un amigo.

Es que el afortunado ganador se hizo de $188.242.000 en una partida de póker, en la cual admitió, no vio las cartas.

“Es el sueño de todo jugador de póker, en realidad, es el sueño del pibe. No tengo otra forma de decirlo”, expresó el flamante ganador, recogió 24 Horas.

“(Mi amigo) me propuso que jugáramos una apuesta ciega, es decir, sin ver las cartas. Cuando las recibí y al comenzar a jugarlas, noté que tenía alguna opción de ganar”, agregó el afortunado hombre.

“Comencé a sudar”

Es más, J.S.A. relató que al notar que tenía posibilidades de ganar “comencé a sudar. Mi amigo fue fundamental para seguir y ¡gané!”.

Respecto a su pareja, quien se encontraba en otro punto del casino al momento de coronarse como ganador, el hombre señaló: “Se puso muy nerviosa cuando le dije, no me creía, salimos de la sala y trató de encender un cigarro, pero no podía al tercer intento, los nervios no la dejaban”.

Respecto al millonario monto adquirido, el afortunado ganador expuso: “A los trabajadores del casino y a mi amigo les di una buena suma”.

“Siempre creo que la vida te retribuye cuando intentas ser generoso, es algo que con mi señora lo tenemos muy presente desde hace tiempo”, cerró.