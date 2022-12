“Me llevó engañado”: La trastienda del dibujante técnico que ganó millonario rosco en Pasapalabra

Fue uno de esos momentos épicos que Pasapabra ha regalado a lo largo de su existencia en la TV. Uno donde Álvaro Quezada se quedó con el difícil rosco.

El dibujante técnico obtuvo un millonario premio cuando apenas le quedaban tres segundos para terminar su participación en el programa.

Y, de la mano de la palabra “invisible”, se llevó 28 millones de pesos, más los $6.875.000 que ganó por sus otras apariciones, lo que dio un total de $34.875.000.

“Estamos muy emocionados como equipo, porque eres un jugador muy querido, especialmente por el público. Eres muy sencillo e inteligente”, le dijo Julián Elfenbein mientras el viñamarino festejaba.

Obligado a Pasapalabra

“Esto va para mi compañera, Susana, que siempre me apoyó. Ella me inscribió al primer casting, me llevó engañado; también a mis dos hijas, Emilia y Francisca”, dijo el hombre, emocionado.

Y agregó que “el primer premio que me llevo del programa es haber conocido a gente buena y linda y haber recibido cariño de tantas personas que no conozco, en la calle y en las redes sociales. Gané amigos y aprendí mucho de ellos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

“La voy a usar para arreglar la casa, viajar con mi familia y guardar algo para la educación de mis hijas”, añadió luego, todavía conmovido.

De esta forma, Álvaro Quezada se convirtió en el primer chileno en ganar el rosco en esta temporada de Pasapalabra Mundial. Todo un logro que emocionó a todos.