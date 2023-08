“Nos vamos a poner en contacto”: Presidente Boric adelanta apoyo para familia de bombero mártir en Cañete

El sábado 19 de agosto murió el bombero Joaquín Peña Maril, luego de intentar rescatar a un cordero del río Cayucupil. Su heroico deceso, no solo fue lamentado por sus cercanos, sino que también, autoridades del gobierno han manifestado sus condolencias y respeto hacia este difunto vecino de Cañete. Y recientemente, el Presidente se les sumó.

Este domingo 20 de agosto, la comunidad de Cayucupil, en la Región del Biobío, se reúne para rendir homenaje y despedir a Joaquín Peña Maril, voluntario de la 5° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Cañete. El valiente joven de 23 años perdió la vida en acto de servicio.

Joaquín se aventuró a las aguas del río Cayucupil en respuesta a un llamado de rescate de un cordero. A pesar de sus esfuerzos, no logró salir ileso. Sus compañeros de Rescate Subacuático de los Bomberos de Cañete lucharon contra el tiempo para sacarlo del agua, pero lamentablemente sus intentos fueron en vano. El Hospital Intercultural Kellvu Llanka confirmó su fallecimiento.

Con cinco años de servicio en el Cuerpo de Bomberos y a punto de convertirse en padre, Joaquín deja un vacío en la comunidad que durante la jornada de este domingo 20 de agosto se ha volcado a despedirlo.

El mandatario del país adelantó ayudas para la familia

En Ñuble, en conversación con los medios, el Presidente Boric mandó sus condolencias a los cercanos del bombero mártir. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del bombero de 23 años en Cañete, que tratando de rescatar un animal, falleció ahogado. Un saludo a toda su familia y a todos los Bomberos de Chile“, declaró.

Tras ello, al ser consultado si habrá beneficios para la familia del difunto bombero, el mandatario señaló que “estamos viendo, no puedo asegurarlo ahora. Pero cuando tuvimos el fallecimiento de una bombera en Coronel, si mal no recuerdo, en el marco de los incendios de febrero, hablamos con los superintendentes bomberos para que tenga su familia, todos los apoyos y beneficios“.

“No beneficios sino apoyos que necesiten y eso por supuesto que se lo vamos a garantizar al bombero. Me gustaría, disculpen, pero me gustaría poder decir su nombre porque no lo recuerdo en este momento, pero lo tengo acá. Joaquín Peña, es Joaquín Peña de 23 años, así que nos vamos a poner en contacto con la familia para poder otorgarle todas las facilidades que se requieran“, adicionó y cerró.