“Tenemos ministros desplegados en distintas regiones”: Presidente Boric realiza balance del sistema frontal en el país

Este domingo 20 de agosto el Presidente Gabriel Boric realizó un balance del sistema frontal en el país. El mandatario se encuentra en Chillán, en la región de Ñuble, donde se ha reunido constantemente con alcaldes y autoridades locales para conocer el nivel de afectación producto de las intensas lluvias.

“Los ministros han estado desplegados en todo el territorio afectado por las lluvias. Hicimos un despliegue preventivo desde el miércoles en la tarde. Hemos tenido varias evacuaciones preventivas. Hay algunos ríos que se han desbordado, en Maule sufrimos la rotura de un puente“, dijo el Presidente Boric a los medios.

Luego, agregó: “Vamos a tener un paneo de toda la región ahora en una reunión con la delegación y con el Seremi de Obras Públicas en particular y con algunos otros. Me preocupa en particular localidades que han sido golpeadas dos veces por las lluvias anteriores y la de ahora. Entiendo que Licantén está en una situación complicada, compleja. Coltauco, también en la región de O’Higgins, que ya lo pasó mal la vez pasada”.

“Que sepan que vamos a estar desplegados, yo estoy, como les decía, acá en Ñuble, me voy a volver en auto a Santiago para ir pasando por Maule. Entiendo que mañana hay actividades, acá hay entrega de casas a más de mil familias. Pero yo voy a volver pasando por Maule y por la región de O’Higgins”, añadió.

Las preocupaciones del gobierno

Más adelante, el mandatario expuso las zonas que más le inquieta. “Estamos preocupados también por los sistemas, por la agricultura. Los sectores productivos han sido muy dañados, en particular ganadería, agricultura y apícola. El ministro Grau (Economía) está encargado de un plan de reconstrucción especial en donde se han destinado ayudas específicas“, afirmó.

“Hemos visto algunas condonaciones de deudas en casos que sea necesario. Pero todavía es muy pronto para evaluar. Hoy día va a seguir siendo un día complicado, en particular en O’Higgins, en el Maule y un poco en la cordillera en Ñuble. Así que es muy pronto para poder tener un análisis definitivo, pero sepan que vamos a estar muy pendientes“, complementó.

La relevancia del cambio climático

Tras ello, el Presidente Boric señaló que “hay algo que tenemos que reflexionar muy profundamente que es respecto a la crisis climática. Estos eventos van a ser desgraciadamente cada vez más frecuentes. Incendios, inundaciones, lo hemos visto no solamente en Chile, sino también en Argentina, una sequía brutal, ahora inundaciones en Estados Unidos“.

“Chile tiene que avanzar hacia mecanismos de adaptación mucho más intensos. Es parte de lo que está encargada la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a quien les recomiendo, si es que lo tienen a bien, poder conversar con ella para que explique un poquito cuál es la perspectiva que estamos viendo en esto“, adicionó.

Posteriormente, el Presidente Boric criticó el trabajo de algunas empresas en la construcción de viviendas en Quillón. “Ahí estuve conversando con diferentes alcaldes y hay algunas viviendas que no han cumplido los estándares que se requieren. La gran mayoría sí, pero hay algunas empresas que no han estado a la altura, pocas“, sostuvo.

“Para los que han sido doblemente golpeados van a ver planes más intensivos, por cierto. Y hay cuestiones de protección que se pueden hacer, como los cauces de los ríos. Estuvimos haciendo descargas preventivas de los embalses en Ancoa, por ejemplo, en Ralco. Pero lo que no podemos hacer es definir cuánto llueve o cuánto no llueve“, agregó.

“Por lo tanto, Chile tiene que adaptarse a estas condiciones climáticas más críticas y en eso estamos trabajando“, cerró el mandatario del país.