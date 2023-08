“La muerte de mi padre no fue natural”: Eduardo Frei lamenta absolución de los condenados por la muerte de Frei Montalva

Este viernes, el expresidente Eduardo Frei lamentó la absolución de la Corte Suprema respecto a los condenados por la muerte de su padre, Frei Montalva. En ese sentido, tras el fallo, el exmandatario aseguró que “la muerte de mi padre no fue natural“.

“Lamento profundamente el reciente fallo de la Corte Suprema que rechaza los recursos de casación en contra de la sentencia que absolvió a los condenados de primera instancia por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva”, manifestó el exjefe de Estado, a través de una declaración.

En esa línea, agregó que “tomo este fallo como respuesta a un recurso de última instancia que establece una verdad judicial, no material. Esto no significa que los hechos investigados no hayan ocurrido efectivamente y mantengo la más profunda convicción de que la muerte de mi padre no fue una muerte natural“.

Asimismo, señaló que “el paso del tiempo, en este caso casi 40 años, y el ocultamiento de información que hemos debido enfrentar durante todo este proceso por parte de las distintas instituciones involucradas, pone en evidencia la dificultad de contar con las pruebas necesarias para acreditar las causas de su muerte”.

“Graves errores”

“En mi opinión, este fallo adolece de graves errores. Entre ellos, las conclusiones sobre el procedimiento o autopsia que le fue practicado al Presidente Frei Montalva. Este nunca contó con la autorización ni conocimiento de la familia de ninguna forma, como lo insinúa el fallo. Tampoco fue de conocimiento público, sino que salió a la luz a raíz de la investigación que iniciamos como familia”, sostuvo el comunicado.

En ese sentido, Frei fue enfatizo en señalar que el país merece conocer la verdad. “Hemos luchado durante años para establecer una verdad histórica sobre la muerte del Presidente Frei Montalva, porque el país merece conocer la verdad sobre lo ocurrido“, dijo.

Finalmente, el expresidente aclaró que “pese a este fallo seguiré honrando la memoria de mi padre como siempre lo he hecho, recordando su imborrable legado, admirando su valentía y su incansable lucha por recuperar

la democracia”.