Expresidente Eduardo Frei y los 50 años del Golpe: “Van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial”

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que instauró una dictadura cívico militar en Chile, el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hizo un llamado a dejar atrás las discusiones sobre aquel episodio histórico y enfocarse en construir un futuro mejor para el país.

Durante su participación en un seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), Frei Ruiz-Tagle expresó: “Tenemos un gran futuro, si lo hacemos entre todos y lo hacemos bien. Por Dios que estamos peleados en este país, por Dios que discutimos de todo”.

El expresidente enfatizó en que no se debe seguir discutiendo los eventos ocurridos hace 50 años, ni siquiera en el futuro. Afirmó que no habrá una “verdad oficial” definitiva sobre cómo se desarrolló el quiebre de la democracia. “No sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial”, subrayó.

En vez de enfocarse en las diferencias del pasado, Frei Ruiz-Tagle instó a mirar hacia adelante y colaborar para construir un futuro prometedor:

El actual Gobierno encabezado por Gabriel Boric también ha organizado actos de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El presidente Boric ha llamado a todos los sectores políticos a emitir una declaración conjunta en la que se comprometan con la democracia y expresen que nada justifica un golpe de Estado.

Frei Ruiz-Tagle será el primer invitado en el ciclo “50 años del Golpe Militar, Conversaciones con la historia”, que se transmitirá en el programa Mesa Central de Canal 13.