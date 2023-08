“Es como ellos me dijeron que se hacía”: Camila Polizzi afirma que el Gore del Biobío le recomendó buscar una fundación

Camila Polizzi, una de las principales implicadas en el llamado caso lencería, donde se cuestiona el uso de dineros otorgados por el Gobierno Regional del Biobío, rompió el silencio y realizó una entrevista televisada donde hizo varios descargos.

La ex candidata a alcaldesa por Concepción afirmó que fue el propio Gore del Biobío quien la buscó para implementar un proyecto. “Ellos vieron el proyecto y les gustó, y estuvieron dispuestos apoyarlo con financiamiento”, aseguró la aludida.

“Era un proyecto de interés no solo para el Gobierno Regional del Biobío, porque abordaba la crisis, el problema de inseguridad que estamos viviendo“, contó Polizzi en entrevista con José Antonio Neme, en Mucho Gusto de Mega. Agregando que “es primera vez que yo postulaba a un proyecto como este, por lo tanto, claro que ellos me fueron orientando“.

“Yo tenía una fundación, pero tenía un año y medio de creada, la ley exigía dos años, por lo tanto, ellos me recomiendan (buscar una fundación)“, “Esto se hace, yo tengo entendido que hay fundaciones, universidades, que apadrinan proyectos y que ellos los presentan con su personalidad jurídica y está dentro de lo que se acostumbra a hacer, y tú como jefe proyecto te haces cargo de esto”, fue parte de las declaraciones de Polizzi sobre la implementación del cuestionado proyecto.

Fundación “En Ti”

Una de las aristas del caso es el presunto arriendo de la fundación En Ti, donde se acusa un pago de 10 millones de pesos de parte de Polizzi para utilizar la personalidad jurídica de la institución, asunto que es denunciado por el propio encargado de la fundación.

Al respecto, Camila Polizzi dice que “nunca hubo un arriendo de una fundación, yo tengo entendido de que eso no se puede hacer”. La ex candidata explica que llegó hasta Gerardo Silva, presiente de “En Ti”, gracias a su expareja, el también involucrado en el caso, Sebastián Polanco.

“Este proyecto lo creamos juntos, hicimos el diagnóstico, lo armamos y lo presentamos en distintas partes, se lo comento y él busca la fundación”, asegura Polizzi, agregando que “él hace el nexo y el contacto para que yo contacte a don Gerardo”.

Consultada por el supuesto pago a Gerardo Silva para utilizar la personalidad jurídica de la fundación, Polizzi dice que “lo que yo hago es presentarle el proyecto, comentarle cuáles son los alcances, de qué trata y cómo se va a ejecutar, además don Gerardo vivió en Cerro La Polvora, que es uno de los lugares que fueron beneficiados por el proyecto. Él me comenta que le gusta el proyecto que estaba en disposición de apoyar esta iniciativa“.

“Yo me comprometí a ayudar a don Gerardo, porque ellos evidentemente tienen una situación económica vulnerable, completa, por supuesto que mientras que el proyecto se estuviera ejecutando, mientras yo tuviera la manera de ayudarlo, lo iba a hacer, pero no hay un arriendo“, señala.

“Yo le presento el proyecto y él tienen que contratarme como jefa de proyecto para poder ejecutarlo, él me da un poder, porque desde el Gore, ya que quiero ser super clara, desde el Gore nos dicen que estos fondos no los puede recibir la fundación en la cuenta que ya tenían, sino que estos deben ser manejados en una cuenta exclusiva para la ejecución del proyecto, por lo tanto, había que abrir una cuenta nueva y ese es el poder que el señor Silva me otorga”, agrega.

Nuevamente, Polizzi apunta a que “es la forma en que ellos me dijeron que esto se hacía”.