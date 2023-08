“Siempre ha actuado con mentiras y amenazas”: director de fundación En Ti aseguró sentirse estafado por Camila Polizzi

El director de fundación En Ti, Gerardo Silva, criticó duramente a Camila Polizzi, luego de la polémica que se suscitó por la entrega de un convenio entre la Gobernación Regional del Biobío y una organización que ella representa.

En conversación con ADN, Silva apuntó a la excandidata parlamentaria de cambiar la fundación para quedar como tesorera y así recibir los dineros en cuestión. “Vamos a trabajar juntos en la fundación, me dijo Camila, yo le voy a dar la clave de las platas que van a llegar, pero eso fue mentira”, señaló.

“Nos hizo firmar un poder, se lo llevó al banco, y nosotros le dimos la facultad de retirar todo el dinero“, agregó.

Asimismo, el líder de la fundación En Ti detalló que Polizzi “nos dijo que el Banco Estado había dicho que los $250 millones no podían llegar a la fundación porque era mucho, pero desde el mismo banco me dijeron que la chequera electrónica de la fundación no tiene tope”.

Además, aseguró que la fundación tiene en su cuenta 32 pesos. “La fundación desde 2018 que no tiene plata“, declaró.

“La plata llegó a la cuenta de ella. Cuando fui a hacer un cambio a Vilcún, le dije al gerente del banco que me diera un certificado de la fundación, y ahí vi que apareció Camila Polizzi como tesorera de la fundación, y no mi esposa“, prosiguió.

Por otro lado, Gerardo Silva afirmó que se siente estafado por Polizzi, expresando que esta “siempre ha actuado con mentiras y amenazas“.

Finalmente, el representante de la fundación expresó que “con mi esposa estamos super mal, estamos mal ante Chile y ante la sociedad”, y apuntó también contra el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz.

“Vamos a firmar un documento para entregárselo al gobernador, porque la fundación no tiene culpa en esas platas, para que la fundación se limpie. A mí lo que más me dolió es que el gobernador dijo en televisión que no conocía a Camila Polizzi, pero eso es mentira, porque los proyectos los firma él”, cerró.