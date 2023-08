Las filas de ciudadanos venezolanos esperando para renovar su pasaporte afuera de la embajada en Santiago no han disminuido. Sin embargo, comienzan a circular otras alternativas, un poco más costosas, pero mucho más eficaces en cuanto al tiempo de espera del documento y a la legalidad del proceso para conseguirlo.

Una situación que ha sido alertada a las autoridades diplomáticas del país caribeño, pero que no ha tenido mayor efecto, ante las distintas dificultades que viven cientos de personas todos los días en la sede de calle Bustos, en Providencia.

En reiteradas ocasiones, la embajada de Venezuela en Chile hace noticia. Sin embargo, siempre es por lo mismo. Cientos de personas hacen largas filas todos los días para realizar trámites, y siempre el testimonio recabado es el mismo.

“Yo estoy esperando la cita hace un año y cinco meses, casi todos estamos en la misma situación. Yo pedí el pasaporte en el 2021 y apenas me va llegando. Tenemos esperando por la cita más de 14 meses. Nos asignaron la cita, pero se cayó el sistema y no nos pudieron tomar los datos. La cantidad de gente que hay acá, pidiendo cita, no es suficiente para la cantidad de gente que trabaja allá”, dice una ciudadana venezolana en esa situación.

Un trámite al que se suma, la obligatoriedad de billetes en perfecto estado, la dificultad de esperar horas antes de la apertura y atención, y los malos tratos que los funcionarios tienen con sus connacionales, especialmente cuando el procedimiento tiene que ver con nacionalización.

La mayor cantidad de los solicitantes acuden a la sede de calle Bustos, en Providencia, para poder renovar sus pasaportes. Y ante la espera, en algunos casos, de años, la alternativa que algunos ciudadanos tomaron fue realizar el trámite fuera de Chile.

Buenos Aires o Montevideo es más rápido

María Gabriela volvió la semana pasada de Montevideo. Retornó a Santiago con su pasaporte venezolano, renovado por 10 años, en un trámite más costoso, monetariamente hablando, pero infinitamente más rápido que intentar realizarlo en Santiago.

“El trámite en Uruguay me tomó, desde que empecé el trámite para sacar la cita, hasta el día que recibí mi pasaporte, aproximadamente unos tres meses, versus lo que está pasando en Santiago, porque no hay una fecha estimada para sacarlo porque simplemente el sistema está colapsado. Entonces, al final, era más o menos lo mismo viajar que pagarle a alguien para que me sacara una cita en Santiago”, señaló a ADN.

Al trámite de la cita, que asciende a unos 200 dólares, hay que sumar los pasajes y el hospedaje, más el dinero que pide la sede diplomática caribeña por el proceso.

Una determinación que cada vez están tomando más venezolanos en Chile. Lo cuenta María Gabriela, quien corrobora que la mayor parte de la gente retirando pasaporte, junto con ella, venían desde Santiago. Información que confirma el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, consultado por Radio ADN.

“Nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones (con la embajada y el consulado) para plantearle esta dificultad, que están teniendo los ciudadanos venezolanos para renovar sus pasaportes y, efectivamente, nos ha llegado información, de distintas fuentes, de que habría una práctica de ir a Argentina o a Uruguay, y renovar los pasaportes allá, puesto que está muy lento el trámite acá. Es una situación que depende de la gestión que tiene que realizar ciertamente el gobierno venezolano. Nuestro servicio, más que hacer esta gestión de transmitirle a la contraparte venezolana, cumplimos con tramitar cuando tienen la documentación al día”, indicó Luis Thayer.

Una alternativa que sólo se abre para quienes disponen de los recursos económicos para pagar un vuelo. Pero una alternativa por la cual algunos ciudadanos venezolanos se endeudan, con tal de agilizar la tramitación del pasaporte, un documento clave para quienes necesitan regularizar su situación en Chile, o para quienes buscan cambiar la nacionalidad.