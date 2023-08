Tamara Vidal responde a acusaciones del gobernador Rodrigo Díaz por Fundación En Tí: “No me voy a convertir en su chivo expiatorio”

Después de seis días de ausencia en actividades públicas, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, volvió al centro del debate. En una entrevista con diario El Sur, asumió la responsabilidad política por los alcances del Caso Convenios en su región. Además de que mencionó las medidas tomadas al respecto.

Sin embargo, las consecuencias de sus declaraciones no fueron del todo bien recibidas. Díaz afirmó que, dada su responsabilidad política, se han adoptado acciones como el resguardo de los nombres de quienes trabajan en el Gobierno Regional.

Rodrigo Díaz también detalló que se realizaron una revisión de antecedentes en abril pasado, junto con una auditoría en mayo contra Tamara Vidal, encargada de la unidad de Participación Ciudadana de la entidad. La autoridad regional señaló que ella tenía la responsabilidad del caso de la Fundación En Ti, ya que era la contraparte técnica.

Ante estas declaraciones, el consejero regional Piero Blas (independiente) cuestionó la falta de autocrítica del gobernador. “Sigue responsabilizando a una funcionaria en particular, que tiene un jefe de división que ha defendido hasta el hartazgo. Me cuesta entender la poca autocrítica que ha tenido a la fecha y que sigue sintiendo que está haciendo las cosas bien“, comentó.

“O al menos intentando demostrar que está tranquilo con las decisiones que ha tomado y que va a tomar. Cuando en realidad hay una preocupación real por la cantidad de errores que se están cometiendo. Y que hasta el momento, no he visto la disposición a generar un cambio“, añadió.

Támara Vidal le responde a Rodrigo Díaz

En conversación con ADN, la funcionaria del GORE Biobio, Tamara Vidal, hizo frente a las acusaciones del gobernador Rodrigo Díaz, quien la responsabilizó en por el caso de la Fundación En Ti. “No me voy a convertir en el chivo expiatorio del señor Díaz y compañía, mis abogados mucho antes que todo esto se hiciera público dispusieron de los antecedentes en Contraloría y fiscalía“, afirmó.

“Si al Gobernador no le pareció lo lamento. A mí no me tomaron en cuenta cuando los antecedentes los informé a mis superiores. Hay evidencia de aquello“, cerró.