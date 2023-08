Luego de seis días sin actividades públicas, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, reapareció en el debate: en una entrevista, asumió la responsabilidad política por los alcances del Caso Convenios en su región, pero también que se han tomado medidas al respecto. Las consecuencias no fueron del todo bien recibidas.

Díaz aseguró, en diálogo con el diario El Sur, que dada su responsabilidad política, ha tomado medidas, como resguardar los nombres de quienes trabajan en el Gobierno Regional. En ese sentido, precisó que las medidas que se han tomado son una revisión de antecedentes en abril pasado, y una auditoría en mayo en contra de Tamara Vidal, encargada de la unidad de Participación Ciudadana de la entidad. El gobernador la responsabilidad del caso de la fundación En Ti, pues era la contraparte técnica.

Para Eric Aedo, diputado DC y jefe de bancada, Díaz es culpable de lo que ocurrió y espera que se haga valer toda la responsabilidad política: “El Gobernador no es responsable de lo que ocurrirá en el futuro, sino que es responsable de lo que ocurrió en el pasado y de lo que ocurre hoy con el financiamiento irregular de la política, a través de estas fundaciones simplemente constituidas para defraudar a la ciudadanía y a la fe pública. Espero que más allá de todas las investigaciones administrativas, se hagan valer todas las responsabilidades políticas del caso”.

“Acá hay jefes de división, hay personas que trabajan en el Gobierno Regional que estaban enterados de estos hechos y no se tomaron las medidas pertinentes”, concluyó.

El consejero regional Piero Blas (independiente), es la falta de autocrítica del Gobernador lo que extraña:

“Sigue responsabilizando a una funcionaria en particular, que tiene un jefe de división que ha defendido hasta el hartazgo. Me cuesta entender la poca autocrítica que ha tenido a la fecha y que sigue sintiendo que está haciendo las cosas bien. O al menos intentando demostrar que está tranquilo con las decisiones que ha tomado y que va a tomar, cuando en realidad hay una preocupación real por la cantidad de errores que se están cometiendo y que hasta el momento, no he visto la disposición a generar un cambio”.

El Consejo Regional tendrá una sesión extraordinaria el próximo 16 de agosto, a las 10:00 horas, instancia en la que el gobernador tendrá que entregar los antecedentes del caso y responder a los cuestionamientos.