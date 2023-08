Caso convenios: Minvu rechaza recurso de Democracia Viva para evitar restitución de fondos

Este viernes, en el marco del llamado caso convenios, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo confirmó el rechazo a los recursos jerárquicos presentados por la Fundación Democracia Viva en contra de la resolución emitida por la Seremi del Minvu de Antofagasta.

La entidad gubernamental, previamente, había ordenado a la organización devolver $$391.768.516 luego de que la cartera pusiera fin a los contratos firmados entre las entidades mencionadas.

“La recurrente no aporta nuevos hechos o antecedente que permitan desvirtuar los tenidos a la vista para el término anticipado del convenio y su liquidación. Asimismo, no se evidencia su voluntad de proceder a la restitución, ya que no acreditó la consignación de recursos, no adjuntó los saldos de cuentas corrientes bancarias y, además, solicita la suspensión del procedimiento, no dando certeza del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de transferencia de recursos”, señala la resolución de la Subsecretaría de Vivienda.

En consecuencia, la subsecretaría resolvió rechazar en su totalidad el recurso jerárquico presentado, lo que significa que no procede la suspensión del reintegro de los $391.768.516 que deben ser devueltos.

“Solo le queda devolver el dinero”

Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, expresó que “con esta decisión, a Democracia Viva solo le queda devolver el dinero y vamos a recurrir a todos los recursos para que así suceda. Nuestra prioridad es construir viviendas y reducir el déficit habitacional, y cada peso cuenta”.

Además, el secretario de Estado enfatizó que el ministerio que dirige se encuentra comprometido en combatir cualquier acto que represente corrupción y destacó la importancia de seguir entregando viviendas a los chilenos, buscando superar la crisis habitacional y construir cambios significativos en el país.