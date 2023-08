“No le diga a nadie”: director de Fundación En Ti acusa amenazas por parte de Camila Polizzi

En medio de la polémica que rodea a Camila Polizzi, por un convenio que se suscribió entre la Gobernación Regional del Biobío y una organización que ella representa, el director de la Fundación En Ti, Gerardo Silva, acusó que la excandidata a alcaldesa de Concepción lo ha estado amenazando.

Polizzi y Silva se conocen desde antes por un trato que realizaron, en que la excandidata se comprometió a pagarle $10 millones de pesos al director para arrendar su fundación, con la que quería conseguir fondos fiscales. Algo que logró cuando le traspasaron $250 millones, dinero que fue mal utilizado por Polizzi.

En esa línea, en conversación con T13, Gerardo Silva afirmó que la mujer lo llamó y lo visitó junto a su pareja a su vivienda ubicada en Vilcún, para decirle que guarde silencio en caso de que la policía fuera a visitarlo.

“Cuando empezó a salir todo en la prensa, ella empezó a calmarme, que estuviera tranquilo, ‘don Gerardo, yo soy responsable del proyecto, usted no tiene nada que ver’ (…). No le diga a nadie, yo nunca le di plata. Así me amenazaba”, acusó Silva.

“Yo nunca postulaba a proyectos”

La Fundación Capital Social, vinculada a Camila Polizzi, arrendó la Fundación En Ti a fin de conseguir los $250 millones del Gobierno Regional para mejorar barrios de Concepción. Pero se reveló que una parte del dinero la excandidata lo gastó en restaurantes, ropa de marca y lencería.

“La Camila se hizo el proyecto, como que nos compró. Nosotros, cuando firmamos un poder, firmamos un documento y no sabíamos qué estábamos firmando. Nos dimos cuenta cuando salió en la prensa”, dijo Silva. Y agregó que “mi fundación es limpia, me la ensuciaron porque yo nunca postulé a proyectos de tanta plata”.

Por último, recalcó que “yo nunca postulaba a proyectos porque no sé hacerlo, yo no sé leer ni escribir, y nadie me lo hacía porque no sé hacerlo. Yo hago rifa para los niños, pido colectas”.