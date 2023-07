Caso Convenios: gobernador del Biobío anuncia querella por mal uso de recursos públicos

El gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, anunció que presentarán una querella por el eventual mal uso de recursos públicos que se ha conocido en la zona en medio del Caso Convenios.

La querella se dirige específicamente contra Camila Polizzi, quien ha sido dos veces candidata política por Concepción, y se basa en la presunta compra de objetos de lujo, incluyendo ropa de marca y lencería, con dinero obtenido a través de un convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la fundación En Ti.

Díaz afirmó que el Gobierno Regional no financió la compra de ropa interior para la fundación y que han rechazado rendiciones por un total de $12.000.000, con una rendición pendiente por $52.000.000. De presentarse rendiciones con gastos no autorizados, estos serán rechazados y se tomarán medidas legales.

La acusación contra Polizzi se basa en la denuncia presentada por el directivo de una OTEC con la que trabajaba, quien indicó que ella había realizado gastos en lencería, restaurantes y ropa con cargo a esa OTEC. Sin embargo, Díaz destacó que el Gobierno Regional no ha recibido rendiciones por esos gastos y se comprometió a esclarecer cada una de las situaciones.

“Los dineros del Gobierno Regional son para mejorar la calidad de vida de la gente”

“Le he solicitado al equipo jurídico que aliste una querella criminal, porque nos parece que aquí pudiera haber un germen de mal uso de recursos públicos, como también lo voy a hacer respecto de otras entidades que estábamos revisando, porque lo que no soporta, lo que lo que yo no estoy dispuesto a tolerar, es que se utilice dinero público en fines distintos a aquellos que están destinados. Los dineros del Gobierno Regional son para mejorar la calidad de vida de la gente y en ningún lugar para poder producir ningún enriquecimiento ilícito“, dijo Díaz a Emol.

Se espera que esta semana se suban todos los antecedentes de las asignaciones que hace el gobierno regional a la página web para una mayor transparencia y rendición de cuentas. El objetivo es esclarecer las situaciones y proteger la democracia y el buen uso de los recursos públicos en la región del Biobío.