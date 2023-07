Filtran llamada de Camila Polizzi que intenta persuadir a testigo clave de investigación en su contra

Este viernes, según consignó Radio Bíobío, se filtró una llamada que reveló cómo la excandidata a la alcaldía de Concepción, Camila Polizzi intentó persuadir a un testigo clave de la investigación en su contra por el traspaso de $250 millones desde el Gobierno Regional del Biobío.

En detalle, la excandidata mantuvo una conversación durante tres minutos y medio con Gerardo Silva, dueño de la Fundación En Ti, con el objetivo de convencerlo de desconocer los pagos efectuados por el arriendo de una fundación a cambio de $10 millones para conseguir fondos fiscales.

A raíz de esta situación, Polizzi intentó calmarlo personalmente en una visita a su casa en La Araucanía. En ese contexto, la excandidata le aseguró que ella era la responsable del proyecto, instándolo a guardar silencio si era contactado por la policía o el Gobierno.

“Usted sabe que puede guardar silencio”

“Si van allá a tocarle la puerta, a preguntarle si usted puede o quiere declarar, usted sabe que puede guardar silencio y decir que yo soy la persona encargada del proyecto ¿Cierto?”, manifestó Polizzi. Y agregó: “Supongamos que llegaran… no, no, no creo. Pero si llegaran, usted tiene que saber que puede guardar silencio y decir que yo soy la encargada del proyecto para que esté tranquilo“.

La llamada también reveló que Silva le aseguró que tenía como respaldo un poder y algunos pagos; sin embargo, Polizzi le desmintió aquello, señalando que “no, yo no le he pasado nada a usted. Usted no ha recibido ningún dinero, nada po’. Si yo lo he ayudado a usted nomás, lo he ayudado… con las cuentas y todo. Pero nada más… Acuérdese de eso”.

Finalmente, cabe mencionar que los $10 millones comprometidos para el uso del nombre de la fundación y de la firma electrónica de su director debían ser pagados en dos cuotas por Polizzi. Ante el incumplimiento de la segunda parte de los dineros, Silva decidió denunciarla ante el Gobierno Regional en abril de este año.