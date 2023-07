“No me siento traicionado”: ex seremi de Gobierno del Biobío detalla renuncia tras reunión con mujer del “caso lencería”

Este jueves, Eduardo Vivanco, militante del Partido Radical quien recientemente renunció a su rol de secretario regional ministerial (Seremi) de Gobierno del Biobío, explicó su salida del cargo, esto, luego que se filtrara una reunión privada con Camila Polizzi.

En concreto, la ahora exautoridad se reunió con la líder de la Fundación En Ti, luego que se conocieran denuncias sobre la compra de lencería con dineros públicos por parte de la organización, tras un convenio alcanzado con la gobernación de la región.

“Me voy tranquilo”

En esa línea, consultado por los motivos de su renuncia, Eduardo Vivanco relató: “Recibí un llamado de la subsecretaria Cardoch solicitando no seguir en el cargo, sin expresar mayores razones, y como soy bastante antiguo en la política, así como llegue, me voy tranquilo”.

Respecto a la reunión con Polizzi, el ex seremi dijo: “El martes anterior, después de muchas insistencias de ellas, tuve la reunión privada, donde me comenta una situación y le digo que lo que recomendable era buscar un abogado, porque no soy un investigador para saber si los hechos son falsos o verdaderos”.

“Yo hice (la reunión) en términos personales, no como seremi, y ella tampoco me lo pidió como seremi”, expuso Vivanco, para luego aclarar que no comunicó esto a la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, porque “ya había una investigación en curso”.

Consultado si se siente traicionado por la filtración de esta reunión con Polizzi, Eduardo Vivanco afirmó un tajante no.

Finalmente, respeto a los dineros supuestamente gastados en lencería, el ex seremi del Biobío sostuvo “no tener antecedentes”.