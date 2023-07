La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE) dio a conocer, en horas de la tarde de este martes, la declaración conjunta y avalada por los países participantes, que tuvo, entre otros puntos, un énfasis especial en contra de la invasión de Rusia a Ucrania.

En el punto 15 (de 41), la cumbre expresó su “profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial, restringiendo el crecimiento, aumentando la inflación, interrumpiendo las cadenas de suministro, aumentando la inseguridad energética y alimentaria y elevando los riesgos para la estabilidad financiera”.

La propuesta de las naciones apunta a la “necesidad de una paz justa y sostenible”. Luego, a renglón seguido, apoyaron la estrategia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), materializada en “Granos del Mar Negro” que, hasta mayo, había concretado el traslado de más de 30 millones de toneladas de esta materia prima.

“Apoyamos todos los esfuerzos diplomáticos destinados a una paz justa y sostenible de acuerdo con la carta de la ONU. Recordamos nuestras posiciones nacionales específicas expresadas en otros foros, particularmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas (…) Reafirmamos nuestro compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, incluyendo la necesidad de respetar la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de todas las naciones. Es fundamental defender el derecho internacional y el sistema multilateral que salvaguarda la paz y la estabilidad”, se lee en el documento.

Durante su intervención, el Presidente Gabriel Boric ya había adelantado algo de esta situación:

“Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania”.

